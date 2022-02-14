Özhaseki: Doğalgazın yüzde 75’ini devlet karşılıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, doğalgazda 1000 liralık bir doğalgaz faturasının aslında 4000 lira olduğunu, yüzde 75’ini devletin karşıladığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki A Haber’de "Sebep Sonuç" programına katıldı. Programda önemli açıklamalara yer veren Özhaseki, Tarım Kredi marketlerinde fiyatların daha da düşeceğinin altını çizerken, 2022 sonunda enflasyonun tek haneye düşeceğini belirtti. "DOĞALGAZIN YÜZDE 75'İNİ DEVLET KARŞILIYOR" Faturalara toplam maliyetin yazılmasını isteyen Özhaseki, fiyatları AB ülkeleriyle kıyaslayarak, “Doğalgazın yüzde 75’ini devlet karşılıyor. Doğalgaz bir vatandaşa 1000 liralık geliyorsa aslında o fatura 4000 liralık. Doğalgazda en ucuz ülkeyiz. Kesin bu.” dedi.

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