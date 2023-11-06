Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt: Bundan sonra her günün kendisi açısından daha zor olacağını biliyor

CHP'de 13 yıllık Kılıçdaroğlu devrini sonlandırarak genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik "Yeni genel başkanları da teröristlere selam gönderdi. Al birini, vur diğerine. Bunların birbirinden farkı yok" sözlerine yanıt verdi. Özel, "Erdoğan bundan sonra geçen her günün, kendisi açısından daha zor, bizim açımızdan daha moralli olacağını biliyor. Erdoğan'ın stresini, içindeki karabasanı anlıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oy kullandı. Özel, oy kullanma işleminden sonra açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katıldığı bir törende kendisine yönelik "Yeni genel başkanları da teröristlere selam gönderdi. Al birini, vur diğerine. Bunların birbirinden farkı yok" sözlerine de yanıt veren Özel, "Erdoğan bundan sonra geçen her günün, kendisi açısından daha zor, bizim açımızdan daha moralli olacağını biliyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu seçim, 2 gün ve üzerinde tartışılarak, görüşülerek ve uzun uzun karar verilerek, her birisi için tek tek işaret konularak yapılıyor. Demokrasi, bu demek. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu parti içi demokrasinin, bütün Türkiye'ye örnek olmasını diliyoruz. Bundan sonraki süreçte hem parti içi demokrasiyi artırmaya hem de Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğiz. Bu demokrasi şölenine katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var, iyi ki Cumhuriyet var, iyi ki demokrasi var" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜK"

Özel, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir basın mensubunun yönelttiği, 'Kemal Bey ile bir görüşmeniz oldu mu?' sorusuna, Özel, "Telefonla görüştük, önümüzdeki günlerde, mazbatadan sonra bir devir teslim törenini hep birlikte, bütün Türkiye'nin gözü önünde partimize yakışır bir şekilde yapacağız" yanıtını verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ERDOĞAN'IN YORUMUNA YANIT

Özel, "Erdoğan'ın size yönelik açıklamalarına değerlendirmeniz olur mu?" sorusuna, "Erdoğan bundan sonra geçen her günün, kendisi açısından daha zor, bizim açımızdan daha moralli olacağını biliyor. Erdoğan'ın stresini, içindeki karabasanı anlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden endişe etmeye devam etsin" yanıtını verdi.