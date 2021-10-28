ÖZGÜR DEMİRTAŞ, CUMHURBAŞKANI ADAYI MI?

Abdulkadir SELVİ BUGÜNKİ YAZISINDA Meral AKŞENER daha önce Ekrem İmamoğlu’nu İkinci Fatih’e benzetmişti. Şimdi de, “Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam AKP bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri. Ablam bana ‘Ekrem kardeşimin yüzünde rabbi yessir gördüm’ dedi. Arkadaşlarını sordum, onlar da sempati duymuşlar” dedi.

“Rabbi yessir” duası, “Rabbim kolaylaştır. Zorlaştırma. Rabbim (İşlerimi) hayırla sonuçlandır” anlamına geliyor. Ama “Ekrem kardeşimin yüzünde rabbi yessir gördüm” demek onun yüzünde kazanacağının işaretini gördüm anlamına geliyor.

Bu arada Meral Hanım’ın ablası, daha önce Tayyip Bey’in başarısı için Fetih suresinin okunduğu dua halkasında yer alan birisiymiş.

Cumhurbaşkanı adaylığı işi duaya kaldı demezseniz, Meral Akşener en etkili mesajını “Rabbi yessir” üzerinden verdi. Akşener daha ne desin? Bir tek benim cumhurbaşkanı adayım Ekrem İmamoğlu demedi. Ama cumhurbaşkanı adayının belirleneceği masa kurulduğunda da onu söyleyeceğe benziyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN ÖNÜNÜ KESME HAMLESİ

Meral Akşener, İmamoğlu konusunda verdiği bu güçlü mesajların hiçbirini Kılıçdaroğlu için kullanmadı. Sadece Tunceli’de cumhurbaşkanı olmak Kılıçdaroğlu’nun da hakkıdır dedi. Ama Ekrem İmamoğlu ile tarihten örnek getirdi. Yetmedi maneviyatı devreye soktu. “Rabbi yessir” dedi. Bunun anlamı Kılıçdaroğlu’na sen cumhurbaşkanı adayı olma demektir. Bunun başka bir anlamı da ‘İmamoğlu aday olursa kazanır, Kılıçdaroğlu sen aday olup Millet İttifakı’na seçimleri kaybettirme’dir.

Akşener en önemli hamlelerinden birini yaptı. Kılıçdaroğlu’nun önünü önce tarihle sonra maneviyatla kesmeye çalıştı. Ama asıl bundan sonra Kılıçdaroğlu’nun hamlesi ne olacak? Muhalefette 2023 seçimlerini kazanma umudu doğduğu için cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kıran kırana bir mücadele yaşanıyor.

İMAMOĞLU VE AKŞENER ALTERNATİFİ

CHP Genel Merkezi’nin baskısıyla Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, kerhen yani istemeyerek belediye başkanlığına devam etmek istediklerini açıklamışlardı. Ama özellikle İmamoğlu hiçbir zaman cumhurbaşkanı adayı değilim demedi. Akşener, Kılıçdaroğlu tarafından cumhurbaşkanlığı denkleminin dışına itilmeye çalışılan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı yeniden cumhurbaşkanlığının en güçlü adayları arasına soktu. Akşener, “Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği hâlde biz hayır demeyiz” dedi. Bunun siyasete tercümesi, ‘Kılıçdaroğlu, sen aday olursan kazanamazsın. O nedenle Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’ı aday göster’ demektir.

AKŞENER DÜŞÜNDÜĞÜ MODELİ AÇIKLAMIŞ OLDU

Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olmadığını, başbakanlığa talip olduğunu açıklamıştı. Akşener’in başbakan olması için parlamenter sisteme dönülmesi ve İYİ Parti’nin seçimlerde birinci parti olarak çıkması gerekiyordu. Dolambaçlı bir yoldu. Muhalefet Anayasa’yı değiştirecek sayıya ulaşacak mı, Anayasa’yı değiştirip referanduma gitse evet oyu çıkacak mı, sistem değişse Akşener’in partisi seçimlerden birinci parti olarak çıkacak mı gibi sorular gündemdeydi.

Ama Akşener nasıl bir model düşündüğünü açıklamış oldu. Parlamenter sisteme geçmeden önce sembolik bir cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılarından birinin fiilen başbakan olarak görev yaptığı bir sistem. “Cumhurbaşkanı seçildi. Hemen hızlı bir şekilde yürütmeden sorumlu bir başkan yardımcısı tespit edilebilir. Başbakan gibi çalışacak bir başkan yardımcısı tespit edilebilir. Bir cumhurbaşkanı olacak fakat o parlamenter cumhurbaşkanı gibi sembolik çalışacak. Bir başkan yardımcısı olacak, o başbakan gibi çalışacak” dedi.

Bunun adı şu: Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı; Meral Akşener başbakan.

CHP, HDP’LEŞİYOR MU?

IRAK ve Suriye tezkeresine karşı çıkarak CHP, HDP’nin yanında yer aldı. Çünkü HDP, PKK-YPG’nin varlığından dolayı, “#TezkereyeHayırDe” kampanyası başlattı. HDP bu kez tezkereye karşı çok agresif bir mücadele yürüttü. Sonunda CHP’yi yanlarına çekmeyi başardılar. CHP tarihinde ilk kez HDP ile birlikte Türk askerinin Irak ve Suriye’de bulunmasına hukuki meşruiyet sağlayan tezkereye hayır dedi.

CHP grubunda Kılıçdaroğlu’nu dinledim. Tezkereye hayır demek için ileri sürdüğü tezler zayıftı. Tezkerenin süresinin 2 yıl olmasını ve yabancı ülke askerlerini Türkiye topraklarına kabul etme konusunu ileri sürdü. Ama netice itibarıyla millet siz Türk askerinin Suriye ve Irak’ta bulunmasına evet dediniz mi demediniz mi ona bakar. Zaten geçmişte de PKK’ya karşı yürütülen Zeytin Dalı operasyonuna karşı çıkmış, “Afrin’de ne işimiz var?” demişti. “YPG terör örgütü değil” diye konuşmuştu.

Geldiğimiz noktada 2023 seçimlerinde HDP ile işbirliği arayışında olan CHP, Irak ve Suriye tezkeresine karşı çıkarak safını HDP’den yana belirledi.

MİLLET İTTİFAKI’NDA ÇATLAK

CHP geçmişte Libya tezkeresine de karşı çıkmıştı. Ama o zaman İYİ Parti de ret oyu vermişti. Ama Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ile ortak basın toplantısında tezkereye evet oyu vereceklerini net bir şekilde ifade etmişti. Oylamada da tavırlarını ortaya koydular. İYİ Parti milli meselelerde partiler üstü tutum takınmakla doğru yapıyor. Ama CHP, Millet İttifakı ortağı İYİ Parti’yle değil, HDP ile birlikte hareket etmeyi tercih etti.

KILIÇDAROĞLU’NUN BAŞARISI

Kılıçdaroğlu gerçekten CHP’yi dönüştürdü. O açıdan başarılı. Kuvay-ı Milliye’nin, Atatürk’ün, ulusalcıların partisi CHP’yi HDP ile aynı safta buluşturmayı başardı.

SURİYE VE IRAK’TAKİ ASKERLERİN DURUMU

Eğer tezkere CHP ve HDP’nin istediği şekilde reddedilseydi Suriye’de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesi ile Afrin’deki askerlerimizi geri çekmemiz gerekecekti. Çünkü hukuki zemin ortadan kalkacaktı. Bizim Mehmetçiğin kanını dökerek girdiğimiz Suriye’den apar topar çıkmamız gerekecekti. Irak’ta PKK’yla mücadele için oluşturduğumuz üslerimizi bırakıp askerimizi Türkiye’ye çekmemiz gerekecekti. Bu durumda PKK-YPG, DEAŞ ve rejime gün doğacaktı. ABD ve Rusya mutlu olacaktı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ, KILIÇDAROĞLU’NUN CUMHURBAŞKANI ADAYI MI?

ÜNLÜ ekonomist Özgür Demirtaş’ı tanıyorsunuz. Geleceği parlak olan genç bir profesör. Ekonomiyi halkın anlayacağı dilden konuşuyor. Sosyal medyayı da çok etkin bir şekilde kullanıyor. Ekonomi benim alanım değil, o nedenle Özgür Demirtaş’ın alanına girmedim. Bu kez o benim alanıma girdi. Bir süredir siyasi kulislerde Özgür Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı olduğu konuşulmaya başlandı. Hatta Özgür Hoca’nın görüştüğü bazı isimlere Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayı olduğuna dair bir izlenim verdiği söyleniyor. Kılıçdaroğlu kendisi aday değil mi? Ayrıca Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dururken Özgür Demirtaş’ın adaylığı nereden çıktı diyebilirsiniz.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ NE YANIT VERDİ

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı daha şanslı görenlerdenim ama yine de Özgür Hoca’yı aradım. “Cumhurbaşkanı adayı olduğunuz konuşuluyor” dedim. Şaşırmadı. Ama konuşmadı da. “Ailede bir prensip kararı aldık. Siyaseten hiçbir şey söylemeyeceğiz” dedi. Kararına saygı duydum. Ama kulislerde Kılıçdaroğlu’nun muhtemel adayı olarak Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener’le görüştüğünün konuşulduğunu söyledim. Aynı prensibini hatırlatmakla yetindi.

Ekonomiyle ilgili değerlendirmelerini dikkatle izlediğim Özgür Demirtaş’la ilgili cumhurbaşkanı adaylığı iddialarını paylaşmak istedim.

Kaynak: Hürriyet