Özel sektörde asgari ücretle çalışan bir işçinin mazeret izni var mı?

Özel sektörde çalışan milyonlarca işçi, mazeret izni kullanırken sıkıntı yaşıyor. Peki bir şirkette asgari ücret ile çalışan işçinin ne kadar mazeret izni kullanma hakkı var?

İşçinin yıllık izinlerinden başka mazeret izinleri vardır.

İşçinin evlenmesi veya evlat edinmesi ya da anne veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde üç gün, eşinin doğum yapması halinde ise beş gün ücretli izin hakkı vardır.

Ayrıca yine işçilerin en az yüzde 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar ücretli izin hakları bulunmaktadır.