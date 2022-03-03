Özel Hastanelerin Anjiyo Ücretleri 2022 (TÜM TÜRKİYE HASTANELERİ 2022) GÜNCEL

Devlet Hastanelerinde ve SGK anlaşmalı özel hastanelerde stent, anjiyo, bypass gibi ameliyat işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Sizler için içeriğimizde özel hastane anjiyo ücretleri 2022 fiyat listesini hazırladık. Hemen anjiyo fiyatlarını, kalp stent ücretlerini ve SGK anlaşmalı özel hastane anjiyo ücretlerini görebilir, bilgi alabilirsiniz. Özel Hastane Anjiyo Fiyatları 2022 (SGK Stent Desteği)

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi illerde ve özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde anjiyo ve stent işlemlerinizi yaptırmak için en güncel fiyatlar hakkında bilgileri içeriğimizde detaylandırdık.

İçindekiler Mart 2022 GÜNCEL

Anjiyo Nedir? Asıl ismi Anjiyografi olan hastalık, kalp damarlarını görselleştirerek damarların boyutunu, çaplarını, boyutlarını ve yerlerini, daralmaların varlığını, kireçlenmenin varlığını, bir damarda oluşan düz veya kavisli bir pıhtı oluşumunun olup olamdığını inceler. Sonuçlara göre stent, balon, şant veya ilaç tedavisi uygulanır. Bu işlemlerin maliyeti hastanın sigortalı olup olmamasına, doktora, performansa ve aşağıda da fiyatlarını belirttiğimiz gibi hastaneye göre değişir. Aşağıda belirttiğimiz bu fiyatlar anjiyo yapılma şekline göre, kasık ve bileğe göre değişiklik gösterebilir. Devam ederek aşağıdaki tüm fiyat bilgilerini bulabilirsiniz. Peki Anjiyo Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli? Anjiyo sonrasında iyileşme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler. Anjiyo sırasında gerçekleşen damarların açılması ve bu damarların tekrar dikilmesi nedeniyle dikkat edilmesi gerekenler şunlardır: Ani öfkelenmeler, Korku ve panikleme, Heyecanlanmalar, Kasılmalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Stent Nedir? Kalbe giden yoğun kan akışını arttırmak ve damardaki tıkanıklığı gidermek için yapılan yerleştirme işlemidir. Tıkanmış olan damarlar bu şekilde açılır. Aynı şekilde hastada damar daralması mevcutsa yine stent işlemi gerçekleştirilir. Stent fiyatları ne kadar ve anjiyo ücretleri ne kadar sorularınıza aşağıdaki başlıklarımızda sizlere açıkladık. Kalp Stent Fiyatları 2022 Stent fiyatları muayene olduktan belirlenir. Muayene olmadan ücret belirtilmemektedir. Kalbe giden kan akışını artırmak için bir stent yerleştirilir. Stent fiyatları, SGK tarafından karşılanmaktadır. 50 yaş altı kişilerin kullandığı seramik protezlerin maliyetini SGK ödemektedir. Kısacası Stent fiyatları değişiklik göstermektedir. 2022 yılında Kalp Stent fiyatları ortalama olarak aşağıdaki gibidir: Sigortasız hastalar devlet hastanelerinde ise stent işlemi için ortalama 200 TL ile 1.750 TL ödeyerek tedavi olabilir.

Özel hastane kalp stent fiyatları ise 2.000 TL ile 8.000 TL arasındadır.

SGK’sı olan hastalar devlet hastanelerinde ücretsiz olarak stent taktırabilir.

Ek olarak, 50 yaşın altındaki hastalar için seramik protezlerin bedelini de SGK ödemektedir. Bu işlem 30 ile 120 dakika sürebilir. Özel hastaneler, devlet hastaneler ve üniversite hastanelerinde bu fiyatlardan kalp stenti taktırabilirsiniz. Uyarı! Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır! Her hastanenin ücretlendirme politikası farklıdır! Hastanelerde muayene, teşhis, tetkik ve tahlil sonuçları ve ilave ücretler değişkenlik göstereceğinden en net fiyat bilgisini kurumdan almanız önem arz etmektedir. SGK Stent Desteği Veriyor mu? 2022 Özel ve devlet hastanelerinde stent takma işlemleri yapılmaktadır. Devlet hastanelerinde sigortasız hastalar 250 TL ile 1.700 TL arasında ücret ödeyerek işlemlerini yaptırabilir, SGK anlaşmalı ise devlet hastanelerinde kalp stent işlemini ücretsiz olarak yaptırabilir. Özel hastane stent fiyatları ise 2.000 TL ile 8.000 TL arasında farklılık göstererek hastaneye göre artış yada azalış gösterebilir. Uyarı! Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. Her hastanenin ücretlendirme politikası farklıdır. Hastanelerde muayene, teşhis, tetkik ve tahlil sonuçları ve ilave ücretler değişkenlik göstereceğinden en net fiyat bilgisini kurumdan almanız önem arz etmektedir. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Adana, ve tüm iller için özel hastane anjiyo fiyatları bu şekildedir. Ankara Özel Hastane Anjiyo Ücretleri Ankara’daki tüm özel hastaneler ve özel Anjiyo sistemler listelenmiştir; Özel Bilgi Hastanesi: Maliyet muayene sonrasında belirtilecektir.

Maliyet muayene sonrasında belirtilecektir. Özel Ortadoğu Hastanesi: Muayene sonrası fiyatlar geçerlidir.

Muayene sonrası fiyatlar geçerlidir. Keçiören Özel Hastanesi: 200-500 Türk Lirası.

200-500 Türk Lirası. Ankara Medical Park Özel Hastanesi: 4.000 TL ve 10.000 TL

4.000 TL ve 10.000 TL Özel Koru Sincan Hastanesi: Muayene ücreti: 595 Türk Lirası, anjiyo ücreti muayene sonrası doktor ve işleme bağlı olarak verilir. Verilen fiyatlar ortalamadır. Sınavdan sonra detaylı bilgi alacaksınız. Uyarı! Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır! Her hastanenin ücretlendirme politikası farklıdır! Hastanelerde muayene, teşhis, tetkik ve tahlil sonuçları ve ilave ücretler değişkenlik göstereceğinden en net fiyat bilgisini kurumdan almanız önem arz etmektedir.

SGK Anlaşmalı Hastanelerin Anjiyo Ücretleri

SGK anlaşmalı özel hastanelerde anjiyo ücreti ortalama 550 TL ile 6.000 TL arasındadır. Birçok özel hastanenin SGK ile anlaşması vardır. Özel hastanelerin SGK anlaşması var ise anjiyo işlemleriniz için daha cüzi bir miktar ödeme yaparak işleminizi yaptırabilirsiniz.

Devlet hastanelerinde ise SGK’lı olanlara ücretsiz anjiyo yapılır. SGK’nın anlaşmalı olduğu hastanelerde anjiyo ücreti genellikle 500 ile 5.000 TL arasındadır. Sosyal güvenlikten yararlanan vatandaşlar, hastalık durumunda SGK anlaşmalı özel hastanelere gitmektedir. SGK ile anlaşmalı hastanelerde ameliyat masraflarını bilindiği gibi SGK karşılamaktadır. Anjiyo masraflarını da SGK karşılar.

Özel Hastane Anjiyo Ücretleri 2022

Özel Hastanelerin genel olarak tahmini Anjiyo Ücretleri 2022 yılında aşağıdaki gibidir:

Acıbadem Hastanesi Anjiyo Ücreti 5.000 TL- 10.000 TL’dir.

Medical Park Hastanesi Anjiyo Ücreti: 4.000 TL – 10.000 TL’dir.

– Florence Nightgale Hastanesi Anjiyo Fiyatı 3.000 TL’dir.

Medline Hastanesi Anjiyo Fiyatı: 3.000 TL – 4.000 TL ‘dir.

– ‘dir. Avrupa Özel Şafak Hastanesi Anjiyo Fiyatları 4.000 TL ‘dir.

‘dir. Ümit Hastanesi Anjiyo Ücretleri Kasıktan 1.100 TL, Bilekten Yapıldığında ise 1.300 TL

Memorial Ataşehir Hastanesi Anjiyo Fiyatı 2022 yılında 3.500 TL ile 6.000 TL arasında.

arasında. Medipol Hastanesi Anjiyo Ücretleri 2.500 TL ile 3.500 TL arasında değişmektedir.

arasında değişmektedir. Özel Kolon Hastanesi Anjiyo Fiyatları 3.000 TL ile 5.0000 TL

Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi: Bilekten yapılan anjiyo 900 TL, Kasıktan yapılan anjiyo ücretleri 5.000 TL

Ankara Medical Park Özel Hastanesi: 4.000 TL ve 8.000 TL ‘dir.

‘dir. Keçiören Özel Hastanesi ise 250 TL ile 700 TL arasında anjiyo işlemi yapmaktadır.

arasında anjiyo işlemi yapmaktadır. Özel Medikal Hastanesi: 3 bin TL ile 7.500 TL arasındadır.

Uyarı! Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır! Her hastanenin ücretlendirme politikası farklıdır! Hastanelerde muayene, teşhis, tetkik ve tahlil sonuçları ve ilave ücretler değişkenlik göstereceğinden en net fiyat bilgisini kurumdan almanız önem arz etmektedir.

Devlet Hastanesinde Anjiyo Ücreti 2022

Sigortasız olan hastalar ise devlet hastanelerinde anjiyo işlemleri için 250 TL ile 1.000 TL arasında bir ücret ödeyerek tedavi olabilirler. Devlet hastanelerinde anjiyo ve stent ameliyatları da yapılmaktadır. Devlet hastanelerinde anjiyo işlemleri için sigortalı olan hastalar ücretsiz bir şekilde anjiyo ve stent işlemlerini yaptırabilirler.

Anjiyo, stent işlemleriniz için ilk olarak doktora muayene olarak bilgi almanız gerekmektedir. Özel hastane kardiyoloji muayene ücretleri Mart/2022 yılında ne kadar olduğu hakkında içeriğimizden bilgi alabilirsiniz.

İstanbul Özel Hastane Anjiyo Fiyatları

İstanbul’daki özel hastanelerde kardiyoloji muayenesini ve Anjiyo maliyetini sizler için inceledik. Normal işlem ücretlerini belirledik ve SGK ile sözleşme imzaladık.

Medipol Hastanesi Anjiyo Ücretleri : 3.000 TL’den başlayan fiyatlarla yükselebilirler.

: 3.000 TL’den başlayan fiyatlarla yükselebilirler. Avrupa Özel Şafak Hastanesi : 4.000 Türk lirası, SGK ile sözleşme, Anjiyo maliyetleri: 1.000 Türk lirası

: 4.000 Türk lirası, SGK ile sözleşme, Anjiyo maliyetleri: 1.000 Türk lirası Medical Park Hastanesi : 4.000 – 10.000 TL arası.

: 4.000 – 10.000 TL arası. Memorial Ataşehir Hastanesi Fiyatı : 3.000 TL ve 5.000 TL

: 3.000 TL ve 5.000 TL Florence Nightgale Hastanesi’nin maliyeti: 3.000 TL’den.

3.000 TL’den. Bezmialem Vakıf Üniversite Hastanesi : Bu hastanede Anjiyo maliyeti hakkında bilgi tıbbi muayene yapılmadan verilmemektedir. Muayene sonrası net ücret bilgisi alabilirsiniz. Kardiyoloji bölümünden bir uzmanın maliyeti: 30 TL, Doç. Doktor 170 TL ve doktor ücretleri 270 TL.

: Bu hastanede Anjiyo maliyeti hakkında bilgi tıbbi muayene yapılmadan verilmemektedir. Muayene sonrası net ücret bilgisi alabilirsiniz. Kardiyoloji bölümünden bir uzmanın maliyeti: 30 TL, Doç. Doktor 170 TL ve doktor ücretleri 270 TL. Özel Kolon Hastanesi: 3000-5000 Türk Lirası.

3000-5000 Türk Lirası. Bahat Hastanesi: muayene sonrası bilgi verilecektir.

Uyarı! Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır! Her hastanenin ücretlendirme politikası farklıdır! Hastanelerde muayene, teşhis, tetkik ve tahlil sonuçları ve ilave ücretler değişkenlik göstereceğinden en net fiyat bilgisini kurumdan almanız önem arz etmektedir.

Bursa Özel Hastane Anjiyo Fiyatları

Bursa’da bulunan özel hastanelerin anjiyo ücretleri şu şekildedir:

Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi anjiyo ücreti kasıktan 450 TL, bilekten ise 800 TL’dir.

anjiyo ücreti kasıktan 450 TL, bilekten ise 800 TL’dir. Özel Medikal Hastanesi: 3.000 TL – 8.000 TL.

3.000 TL – 8.000 TL. Acıbadem Hastanesi: 5.000 TL – 8.000 TL.

5.000 TL – 8.000 TL. Özel Doruk Bursa Hastanesi: muayene sonrasında ücret belirlenir. Muayene ücreti SGK için 115 TL, sigortasız 125 TL olmaktadır.

muayene sonrasında ücret belirlenir. Muayene ücreti SGK için 115 TL, sigortasız 125 TL olmaktadır. Özel Jimer Hastanesi nde muayene sonrasında fiyatlar hastaya veya yakınına bidirilirilerek onayı alınır.

nde muayene sonrasında fiyatlar hastaya veya yakınına bidirilirilerek onayı alınır. Özel Doruk Nilüfer Hastanesi nde muayene sonrasında fiyatlar hastaya veya yakınına bidirilirilerek onayı alınır.

nde muayene sonrasında fiyatlar hastaya veya yakınına bidirilirilerek onayı alınır. Sigortalı hastalar için muayene ücreti 75 TL – 150 TL arasında, sigortasız hasta için de 95 TL – 190 TL’dir.

Uyarı! Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır! Her hastanenin ücretlendirme politikası farklıdır! Hastanelerde muayene, teşhis, tetkik ve tahlil sonuçları ve ilave ücretler değişkenlik göstereceğinden en net fiyat bilgisini kurumdan almanız önem arz etmektedir.

İzmir Özel Hastane Anjiyo Fiyatları

İzmir’de bulunan özel hastane anjiyo fiyatları şu şekildedir:

Medical Park Hastanesi: 4.000 TL – 10.000 TL.

Özel Batı Anadolu Central Hospital: anjiyo ücretleri muayene sonrasında belirtilmektedir. Kardiyoloji ücreti ise SGK’lı hasta için 90 TL,

Özel Ata Sağlık Hastanesi: anjiyo ücreti muayene sonrasında verilir.

Sigortasız hasta için ise 200 TL’dir.

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi: sigortalı ve sigortasız hastaya göre fiyatlar değişir. Muayene olmadan ücret verilmemektedir.

Uyarı! Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır! Her hastanenin ücretlendirme politikası farklıdır! Hastanelerde muayene, teşhis, tetkik ve tahlil sonuçları ve ilave ücretler değişkenlik göstereceğinden en net fiyat bilgisini kurumdan almanız önem arz etmektedir.

Kansız ( Sanal ) Anjiyo Fiyatları Ne Kadardır?2022

Koroner BT Anjiyograf olarak bilinen ve Dijital Anjiyo, Hızlı Anjiyo ve Sanal anjiyo olarak koldan, kansız, 60 saniyede kansız anjiyo işlemleri de yapılmaktadır.

Sanal Kansız Anjiyo Fiyatlarını dijital anjiyografi çekimi yapan görüntüleme merkezi ile iletişime geçerek fiyat konusunda bilgi alabilirsiniz.

By-Pass / Aort Kapağını Balon ile Genişletme Ücretleri 2022

ROBOTİK CERRAHİ İLE YAPILAN AMELİYATLAR

DEVLET HASTANELERİ Fiyat Tarifesine göre By- Pass Aort kapağını balon ile genişletme ücretleri aşağıdaki gibidir: