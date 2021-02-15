Özel Güvenlik maaşı kaç lira? Güvenlik maaşları kaç liradır?

2021 yılı itibari ile ortalama güvenlik görevlisi maaşı kaç lira? Özel güvenlik görevlisi kaç lira maaş alıyor? Özel güvenlik maaşı ne kadar? ÖZEL GÜVENLİK MAAŞLARI KAÇ LİRA?

Türkiye'de son dönemlerde yükselen mesleklerden biri de özel güvenlik görevlisi. Fakat bu görevi alabilmek için belirli şartları taşıyor olmak ve ÖGG kursuna gidip, ardından ÖGG sınavında başarılı olmak gerekiyor. Bu süreçlerin ardından başarılı olanlara sertifika veriliyor. Bu mesleği icra etmeyi düşünenler ise; Özel güvenlik görevlisi kaç lira maaş alıyor? Özel güvenlik maaşı ne kadar? gibi sorulara yanıt arıyor.

Türkiye'de son dönem artan işsizlik nedeniyle pek çok kişi iş bulma telaşına düştü. Kamu veya özel sektörlerdeki alımları yakından takip edenler özellikle güvenlik görevlisi alım ilanlarına sıkça rastlıyor. Siz de özel güvenlik görevlisi olmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken il veya ilçenizdeki sertifika veren kurslara katılım sağlamak olmalıdır. Sertifikalar silahlı veya silahsız olmak üzere ikiye ayrılır.

Sınav her yıl 6 kez uygulanıyor. Sınav sonucunda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılıyor. Eğer ilk sınavda başarılı olamazsanız takip eden 4 sınava daha katılma hakkınız bulunuyor. Silahlı güvenlik için 120 saat eğitim almak gerekiyor. 15 gün temel ders, üç gün silah eğitimi veriliyor. Sllahsız güvenlik eğitimi ise 100 saat veriliyor.

ÖZEL GÜVENLİK MAAŞLARI KAÇ LİRA?

2021 yılı itibari ile ortalama maaşlara baktığımızda;

Banka güvenlikleri: 3150 TL

Belediye güvenlikleri: 3100 TL

Kadrolu özel güvenlik: 3100 TL

Devlet hastanesi güvenliği: 3100 TL

Kamuda özel güvenlik maaşları 2825 TL'den başlıyor. Bazı kurumlarda 3 bini aşıyor.

Bu tutarlar çalışılan kuruma göre değişim gösterebiliyor. Verilen rakamlar ortalama maaşlardır ve bir fikir verebilmesi adına yazılmıştır.

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