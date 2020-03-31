Özel Güvenlik İçin Serbest Kıyafet Kararı

korona virüs tedbirleri kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü, tarafından Özel Güvenlik İçin Serbest Kıyafet Kararı çıktı. Riskli bölgelerde çalışan özel güvenlikler yakalarında kimlik kartları görünmek suretiyle serbet kıyafet giyebilecek, Kimlik Kartlarını herkes tarafından görülebilecek şekilde taşımalarına dikkat edilmesi gerekmektedir." denildi Detaylar haberde...

Özel Güvenlik İçin Serbest Kıyafet Kararı
31 Mart 2020 Salı 16:35

Özel Güvenlik İçin Serbest Kıyafet Kararı

korona virüs tedbirleri kapsamında   Emniyet Genel Müdürlüğü,  tarafından Özel Güvenlik İçin Serbest Kıyafet Kararı çıktı. Riskli bölgelerde çalışan özel güvenlikler yakalarında kimlik kartları görünmek suretiyle serbet kıyafet giyebilecek, Kimlik Kartlarını herkes tarafından görülebilecek şekilde taşımalarına dikkat edilmesi gerekmektedir." denildi Detaylar haberde...

Özel güvenlik için serbest kıyafet kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güvenlik-İş) verdiği cevabi yazıda, koronavirüs tedbirleri kapsamında özel güvenlik görevlilerinin serbest kıyafet giyebileceği belirtti.

Yazıda şöyle denildi

"Sağlık kuruluşları ve bunlara tahsis edilen yerler olmak üzere salgına karşı tedbirlerin yoğun olarak alındığı kurum ve kuruluşlarda çalışan özel güvenlik görevlileri; kişisel önlemlerin üst düzeyde alındığı halde üniformanın hijyen anlamında yetersiz ve riskli olduğu durumlarda üniforma üzerine koruyucu kıyafetle görev yapabileceği, koruyucu kıyafet temin edilememesi halinde kurum tarafından belirlenecek serbest kıyafet ile de görev yapmalarında zaruret nedeniyle herhangi bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Öte Taraftan, Serbest kıyafet ya da koruyucu kıyafet ile görev yapan özel güvenlik görevlilerinin görev süresince ve görev alanı içinde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını yakalarında herkes tarafından görülebilecek şekilde taşımalarına dikkat edilmesi konusu çok önemlidir serbest kıyafet giyilse bile yakalarında kesinlikle kimlik kartlarının görünmesi gerekmektedir." denildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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