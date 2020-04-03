Özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı ?, Özel Araçla Şehir Dışına çıkabilirmiyim? Zonguldak İline Giriş Çıkış Yasaklandı, özel araçla 30 Büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışlar yasaklandı, 15 gün sürecekkorona virüsü nedeni ile şehir dışına kendi arabamla çıkabilir miyim,şehir dışına özel arabamla çıkarsam ne kadar ceza yerim,corona virüsü tedbirleri kapsamında şehir dışına özel araçla çıkmak için valilikten izin almak gerekir mi 2020

Özel Araçlara da şehirlerarası yasak geldi mi!!! 03 NİSAN 2020 Özel araçla ya da arabayla şehir dışına çıkılabilecek mi, Otomobille şehir dışına çıkmak yasak mı 2020

Özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı ?, Özel Araçla Şehir Dışına çıkabilirmiyim? Zonguldak İline Giriş Çıkış Yasaklandı, özel araçla şehirler arası yolculuk zonguldak da başlayacak 15 gün sürecekkorona virüsü nedeni ile şehir dışına kendi arabamla çıkabilir miyim,şehir dışına özel arabamla çıkarsam ne kadar ceza yerim,corona virüsü tedbirleri kapsamında şehir dışına özel araçla çıkmak için valilikten izin almak gerekir mi 2020 İşte detaylar.. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı geldi Korona virüs vaka sayısı 20 bini geçti yeni kıstlamalar geliyor İşte 03 Nisan 2020 Tarihi İtibariyle Gelen yeni kısıtlamalar ve korona virüs tedbirleri, Yeni kısıtlamalar neler?

milletimizden beklentimiz her bireyin kendi kendi uygulamasıdır olarak halkımızın hassasiyet gösterdiğini biliyor ve herkese şükranlarımı sunuyorum ancak sayıca az da olsa sosyal izolasyon sosyal mesafe temizlik gibi temel kurallara uymayanlar bununla görüyoruz bunun için gönüllü olarak uygulanması gereken kuralları aşamalı bir şekilde sorumlu hale dönüştürmemiz gerekebiliyor

Yeni Kısıtlamamalar geldi Özel Araçlara da Şehirler Arası yolculuk yasağı geldi Mi

Aziz milletim algı ile mücadele çerçevesinde attığımız adımlar a bu gece yarısı itibariyle yenilerini ekliyoruz bilindiği gibi daha önce şehirlerarası toplu taşımayı izle bağlamış tık kendi arabalarıyla şehirler arası yolculuk yapan vatandaşlarımızı da şehir girişlerinde kontrole tabi tutuyor

özel araçla 30 Büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışlar yasaklandı

Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize gıda ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakli ile İçişleri bakanlığı genelgesi ile belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılamayacaktır.

İçinde yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri ise devam edecek ve hıfzıhsıha kurulları kendi şehirlerinin ihtiyaçlarına göre bu tedbirleri daha da belirtecektir.

30 büyük şehrimiz ile Zonguldak'ta başlatacağınız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız gerekirse süreyi daha da uzatacağız

Giriş/Çıkışları Kapatılan Şehirler:

Adana

Ankara

Antalya

Aydın

Balıkesir

Bursa

Denizli

Diyarbakır

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Hatay

İstanbul

İzmir

Kahramanmaraş

Kayseri

Kocaeli

Konya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muğla

Ordu

Sakarya

Samsun

Şanlıurfa

Tekirdağ

Trabzon

Van

Zonguldak

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