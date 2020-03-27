Özel araçla ya da arabayla şehir dışına çıkılabilecek mi,Otomobille şehir dışına çıkmak yasak mı 2020

korona virüsü nedeni ile şehir dışına kendi arabamla çıkabilir miyim,şehir dışına özel arabamla çıkarsam ne kadar ceza yerim,corona virüsü tedbirleri kapsamında şehir dışına özel araçla çıkmak için valilikten izin almak gerekir mi 2020

İçişleri bakanlığımızın yaptığı açıklama ve saat 22,00 da Recep Tayyip Erdoğan'ında yaptığı ulusa sesleniş açıklamasında,Şehirler arası seyahate sınırlandırlamalar geldi.Şehirler arası otobüs seferleri Valiliğe bağlı izne tabi olacak.

Ancak Cumhurbaşkanımızın açıklamasında Şehirler arası seyahtte ya da başka bir şehire çıkma önleminde sadece otobüsler için mi geçerli yoksa özel araçlarda bu yasağa dahilmi?

İLK GELEN BİLGİLERE GÖRE, ŞEHİRLER ARASI YOLCULUKTA ÖZEL OTOMOBİL YA DA ARACINIZLA VALİLİKTEN İZİN ALMAYA GEREK OLMADIĞI YÖNÜNDE..ANCAK GENELGE 28 MART CUMARTESİ GECE YARISINDAN SONRA YAYINLANACAK...GENELGEYE GÖRE ÖZEL ARAÇLARA ŞEHİR DIŞINA SEYEHAT VE ŞEHİR DIŞI ÇIKIŞINA YÖNELİK ŞUANDA GENELGE DE YAYINLANMADI.

SON DAKİKA,SON DAKİKA,SON DAKİKA

ÖZEL ARAÇINIZLA ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAK İÇİN SON GELEN BİLGİYE GÖRE 28 MART SAAT 01,22 İTİBARI İLE BİR KARAR BULUNMUYOR LÜTFEN BU TÜR HABERLERİ TAKİP ETMEK İÇİN FACEBOOK SAYFAMIZ İÇİN TIKLAYINIZ

LÜTFEN SİTEMİZİ TAKİP EDİNİZ.

Tüm vatandaşlarımız şuanda özel araçla yani Otomobille şehir dışına çıkmak yasak mı, korona virüsü nedeni ile şehir dışına kendi arabamla çıkabilir miyim,şehir dışına özel arabamla çıkarsam ne kadar ceza yerim,corona virüsü tedbirleri kapsamında şehir dışına özel araçla çıkmak için valilikten izin almak gerekir mi gibi soruları soruyor.

ÖZEL ARABAYLA CORONA VİRÜSÜNDEN DOLAYI ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAK YASAK MI 2020 ?

Şehirler arası seyahat yasağı sadece otobüsler için alınan bir karar olduğunu düşünmüyoruz.Çünkü alınan yasak ya da valiliğe bağlı izne tabi tutulması çabası,şehirler arası hareketin engellenmesine yönelik.Yani özel aracınızla da olsa otobüsle de olsa şehirler arası yolculuğa çıkamayacağınız anlamına gelir.Ancak an itibari ile bu konu ile ilgili resmi bir açıklama yoktur.Bu konu çok sorulduğu için ilgili bakanlıklar gerekli yazışmaları yapıyor ve birkaç saatten bu konu netliğe kavuşacak.Kamusaati.com olarak bizim görüşümüz genel bir yasak olduğu yönünde.

Resmi açıklama gelir gelmez sitemizde bu sorunun net cevabını vereceğiz.

İŞTE RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN YENİ TEDBİRLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

İŞTE CUMHURBAŞKANIMIZIN SON UYARI NİTELEĞİNDE KORONA VİRÜSÜ TEDBİRİ AÇIKLAMALARI

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KOYMADAN BİR BAKIMA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ DİYEBİLİRİZ.YANİ CUMHURBAŞKANIMIZ SON KEZ UYARDI, YİNE İHLALLER OLURSA KARAR AĞARLAŞTIRILACAKTIR DEMEK İSTEDİ.

ALIŞVERİŞ HARİÇ SOKAĞA ÇIKMAYIN DEDİ

İLLER DE PANDEMİ KURUMLARI OLUŞTURULACAK YANİ GEREK GÖRÜLEN İLLERDE KARANTİNA YA DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEBİLECEK

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK VALİLİK İZNİNE TABİ OLDU

30 BÜYÜK ŞEHİRDE BU ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE İZLENECEK DEDİ,YANİ BUNU ŞÖYLE YORUMLAYABİLİRİZ,BİRKAÇ GÜN DAHA SOKAKLAR DOLU OLURSA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANABİLİR

KİMSE DESTEKSİZ KALMAYACAK,ÜRETİM DEVAM EDECEK