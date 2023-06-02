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Özdağ: 20 sene sonra Erdoğan’ı kimse hatırlamayacak

Gençlere “umut” çağrısı yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Şimdi bir çok kişi ‘Erdoğan kazandı’ diyor. Ben bu ‘Pirus Zaferi’ diyorum. Yani kazanırken kaybetti. Ve unutmayın 20 sene sonra Erdoğan’ı kimse hatırlamayacak. Atatürk’ü ise Oğuz Kağan gibi 2200 sene sonra dahi sevgi ve saygı ile anacak” dedi.

Özdağ: 20 sene sonra Erdoğan’ı kimse hatırlamayacak
Kamusaati
Kamusaati
02 Haziran 2023 Cuma 11:43

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından gençlere seslendi. Gençlere, “Umutsuz olmayın” çağrısı yapan Özdağ, “Umudunu yitiren her şeyini yitirir. Atatürk ‘Umutsuz durum yok, umutsuz kişi vardır' derken çok önemli bir gerçeği dile getiriyor. Şimdi bir çok kişi ‘Erdoğan kazandı' diyor. Ben bu ‘Pirus Zaferi' diyorum. Yani kazanırken kaybetti” ifadelerini kullandı.

“HEPİMİZİN DEDESİ İSTİKLAL HARBİ'NDE SAVAŞTI” 

“Asla umudunuzu yitirmeyin” diyen Özdağ, “Atatürk'ü sevmek Atatürk gibi düşünmeyi ve Türk halkına güvenmeyi gerektirir. Unutmayın, Atatürk bugün yaşayan halkın dedeleri ile İstiklal Harbi'ni yaptı ve Cumhuriyeti kurdu. Hem Cumhur İttifakı'na hem Millet İttifakı'na hem ATA İttifakı'na oy verenlerin dedeleri ile verildi bu savaş. HDP'ye oy verenlerin dedeleri de İstiklal Harbi'nde yer aldı” açıklamasında bulundu.

“20 SENE SONRA ERDOĞAN'I KİMSE HATIRLAMAYACAK” 

Özdağ, Atatürk'ün “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur” sözünü anımsatarak, “Özetle Atatürk gibi düşünün ve Türk halkına güvenin. Ama Atatürk gibi sizde halka yol gösterin, doğruları bıkmadan, usanmadan anlatın. İnanmayanlara tekrar anlatın. Ve unutmayın 20 sene sonra Erdoğan'ı kimse hatırlamayacak. Atatürk'ü ise Oğuz Kağan gibi 2200 sene sonra dahi sevgi ve saygı ile anacak. M.S.'den sonra 4200'de yaşayacak Türk Milleti. Ve gurur duy. Sen Atatürk'ün askerisin” diyerek sözlerini tamamladı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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