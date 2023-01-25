Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
ilanlar
ilanlar
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0
2
BES2023
BES2023
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1

Özcan Deniz, İranlı sevgilisiyle evlendi

İranlı Samar Dadgar’la iki yıldır birlikte olan Özcan Deniz'in üçüncü kez evlendiği ortaya çıktı.

Özcan Deniz, İranlı sevgilisiyle evlendi
Kamusaati
Kamusaati
25 Ocak 2023 Çarşamba 18:30

Çocuğunun annesi Feyza Aktan’dan olaylı bir şekilde boşanan 50 yaşındaki ünlü şarkıcı Özcan Deniz, iki yıldır birlikte olduğu kendinden 24 yaş küçük, İranlı sevgilisi Samar Dadgar’a Mart 2022’de evlenme teklif edip tektaş takmıştı.

Üçüncü kez damat oldu

İddiaya göre, çiftin birlikte yaşadıkları Zekeriyaköy’deki evlerinde hafta sonu aile arasında sade bir törenle nikah masasına oturdukları öğrenildi. Çiftin balayı için Dubai'yi tercih ettiği öğrenildi.

Annesi nikaha gelmedi

Ünlü şarkıcı ve oyuncunun daha önce, "Evlenmesini istemiyorum" açıklamasını yapan annesi Kadriye Deniz ise törene katılmadı.

"Evlenmesini istemiyorum"

Deniz, geçtiğimiz aylarda, "Oğlunuzun evlenmesine sıcak bakıyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti: 

Özcan da duysun bunu; evlenmesini istemiyorum. Bir tane çocuğu var. Kız arkadaşıyla mutluluklar diliyorum. Ama illa nikah masasına mı oturmak lazım? Belki böyle konuşmam kız arkadaşının gücüne gidebilir, bilmiyorum. Ama istemiyorum.

Özcan, eski eşi Feyza  Aktan’la da evinde sade bir nikahla evlenmişti. Çiftin Kuzey adında bir çocukları bulunuyor.

Özcan Deniz ilk evliliğini 1991 yılında Handan Deniz ile yapmıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Gram Altın Düşmeye devam ediyor Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 26 Ocak Perşembe 2023
Gram Altın Düşmeye devam ediyor Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 26 Ocak Perşembe 2023
0
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar 26 Ocak Perşembe Haftalık burç yorumları
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar 26 Ocak Perşembe Haftalık burç yorumları
0
Türkiye Kupası'nda Kuralar çekildi! Çeyrek final dev maça sahne olacak
Türkiye Kupası'nda Kuralar çekildi! Çeyrek final dev maça sahne olacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.