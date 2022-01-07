Öz Taşıma İş’ten Kayseri Ulaşım Çalışanlarına Rekor Zam

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım aş., 1500 işçiyi istihdam eden Kayseri Ulaşım A.ş. ile Öz Taşıma İş Sendikası, arasında bir süredir devam eden, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 2 yıllık Toplu-İş Sözleşme görüşmeleri rekor oranda bir zam oranında zam yapılarak, anlaşma ile sonuçlandı.

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Kayabaşı, Kayseri İl Temsilcimiz Ahmet Özdemir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Yardımcıları, Daire Başkanları ve Ulaşım A.Ş. personellerinin de katılımıyla, Öz Taşıma İş Sendikası ile Kayseri Ulaşım A.Ş. Arasında Toplu Sözleşme İmzalandı. Bu sözleşme ile birlikte Ulaşım A.Ş. personelinin, ikramiye ve tüm sosyal hakları ile en düşük brüt maaşı 6 bin 604 TL’ye yükseldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda, Genel Başkanımız Mustafa Toruntay, Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Ali Kayabaşı, Kayseri İl Temsilcimiz Ahmet Özdemir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve Ulaşım A.Ş. personellerinin katılımıyla gerçekleşen imza töreni bayram havasında geçti.

Öz Taşıma İş Sendikası ile Kayseri Ulaşım A.Ş. arasındaki 3. Dönem Toplu Sözleşme İmza Töreni Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Genel Başkanımız Mustafa Toruntay, Kayseri için gecesini gündüzüne katan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ve Kayserililere hizmet etmek için çalışan tüm personeli tebrik etti.

Toruntay, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım A.Ş.’nin belediyeler içerisinde uygulamalarıyla öncü olduğunun altını çizdi. Konuşmasına devam ettiği sırada işçiler için yeniden bir bayram ikramiyesi talep eden Toruntay’ın isteğini,Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı geri çevirmedi. Güzel bir zamla bu sözleşmeyi sonuçlandırdıkları için mutlu olduğunu belirten Toruntay, sözlerine şu şekilde devam etti:

“İşçilerimizin haklarını korumak için elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum. Onlar için iyi bir kazanım oldu. İnşallah, ilerleyen zamanlarda daha iyi sözleşmelere imza atacağız. İşçilerimiz açısından gayet olumlu bir sözleşme olduğu düşüncesindeyim.” dedi.

Öz taşıma İş sendikası, Kayseri Ulaşım Aş. İşçi Temsilcileri tarafından yapılan Ortak açıklama ise," Yapılan bu anlaşma ile çalışan arkadaşlarımızın ücretleri, sosyal hakları, çalışma koşulları ve ekonomik dengeleri gibi daha birçok konuda karşılıklı uzlaşı içerisinde görüşmeler sağlandı, biz emeğinin karşılığını alabilmeleri için büyük bir çaba içine giren Öz Taşıma İŞ Sendikası Kayseri Bölge Başkanı Ahmet ÖZDEMİR Başkanımız İle gecesini Gündüzüne katarak işçiler için elinden gelenin eniyisi yapmaya işçilerin her zaman yanında olan işçi temsilcisilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu çabamıza karşılık vererek Ülkemizin içinde bulunduğu şartları göz önüne alarak elinden geleni yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç'a da çalışsanlar için göstermiş olduğu bu büyük hassasiyet ve duyarlılık Kayseri Ulaşım A.ş çalışanlarını ziyadesiyle memnun etmiştir. Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri Bölge Başkanı Ahmet Özdemir beye ve Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a ve yardımcılarına göstermiş olduğukları hassasiyet ve duyarlılıktan dolayı işçiler adına birkez daha Teşekkür Ediyoruz" dediler.

Mustafa Toruntay, gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesinin tüm kazanımları ile hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, emeğin ve emekçinin yanında olan Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.

İmza Töreni Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç’ın konuşması ile devam etti. Büyükkılıç, “Biz gerçekten büyük bir aileyiz, huzurlu bir aileyiz, birbirini seven, bu şehre sahip çıkan bir aileyiz” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Çalışan kardeşlerimizin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını vermeyi, öncelikli olarak kendisine prensip etmiş, mağdur etmeden onların emeğinin karşılığını ulaştıran bir belediyeyiz. Sizlere iki gün önce birlikte olduğumu Kayseri sevdalısı Cumhurbaşkanımızdan selamlar getirdim. Değerli büyüğümüze ‘Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanımız gelecek, ekibiyle birlikte imza törenimiz olacak’ dediğimde, ‘sakın mağdur etmeyin, sakın o insanları üzmeyin, sakın emeğin karşılığını göz ardı etmeyin’ diye tembihatta bulundu ve selamlarını gönderdi. O anlayış içerisinde sizlerin her zaman yanında yer alıp, el ele gönül gönüle bu şehre ibadet anlayışı ile hizmet etmeyi kendimize ilke edineceğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Bayram havasındaki sözleşmeden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz.”

Konuşmaların ardından taraflar arasında Toplu İş sözleşmesinden 1049 personelin yararlanacağı toplu iş sözleşmesi imzaları atıldı. Bu toplu sözleşme ile birlikte Ulaşım A.Ş. personelinin, ikramiye ve tüm sosyal hakları ile en düşük brüt maaşı 6 bin 604 TL’ye yükseltildi. İmza Töreni sonrasında, Genel Başkanımız Mustafa Toruntay, Büyükkılıç’a hediye ve çiçek takdiminde bulundu.

Kayseri büyükşehir belediyesi iştiraki olarak faliyet gösteren ve bünyesinde yaklaşık 1500 işçiyi istihdam eden Kayseri Ulaşım A.ş. ile Hak-İş konfederasyonuna bağlı Öz Taşıma İş Sendikası arasında bir süredir devam eden Toplu-İş Sözleşme görüşmeleri Türkiye'de Rekor kıran bir oranla, işçi tarafını mutlu edecek anlaşma ile sonuçlandı.