Oyuncu Göksel Kaya, eşinden dayak yedi

Atatürk'e benzerliğiyle tanınan ve filmlerde rol alan Göksel Kaya, 4 yıl önce evlendiği eşi Handan Sarıhan Kaya hakkında kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle tanınan, çeşitli etkinlikler ile televizyon programlarına katılan ve filmlerde Atatürk’ü canlandıran Göksel Kaya (57), 4 yıl önce evlendiği Handan Sarıhan Kaya'nın perşembe günü kendisini Ankara'daki evlerinde darbettiğini iddia etti.

Göksel Kaya, eşinden şikayetçi oldu.

DARP İZLERİ DOKTOR RAPORUNDA

Kaya, kardeşi tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesine götürülürken, hastanede tedavi gördü.

4 gün süren tedaviden sonra taburcu edilen Kaya'nın vücudundaki darp izleri, doktor raporunda yer aldı.

“HASTALANINCA EŞİM ‘SANA BAKAMAM’ DEDİ”

Göksel Kaya, 2 yıl önce akciğer kanseri tanısı koyulunca eşiyle arasında gerginlikler başladığını, eşinin kendisine bakmak istemediğini söyleyerek, “2 yıl önce akciğer kanseri tanısı koyuldu ve tedaviye başlandı. 2 yıl tedavim sürdü ve daha sonra yapılan tetkiklerde beyne de sıçradığı tespit edildi. Onun da tedavisine başlandı. Bu hastalık bende denge kaybına neden olurken, ayakta duramaz oldum. Evde yığılıp kaldım. Eşimle paylaştığımda bana ‘Bu şekilde sana bakamam, ben çalışıyorum’ dedi. Tartışmalarımız başladı.” dedi.

“3 SAAT BENİ YERDE ÇIPLAK BIRAKTI”

Bunun üzerine 1 ay Gebze'de kardeşinin yanında kaldığını sonra eşi arayınca tekrar Ankara'ya döndüğünü anlatan Kaya, “Eşim aradı 'Tedaviyi Ankara’da devam edelim' dedi. Ben de gittim. Keşke gitmez olaydım. Niyet farklıymış meğer. Akşam evde tartışma, kavga başladı. Denge kaybım olduğu için çocuk bile dokunsa yere düşüyorum. Tartıştık diye eşim bana vurdu ve düştüm. 'Kalkamıyorum, tut elimi' dedim 'Geber, bana ne' dedi. Yer fayans, buz gibi ve yaklaşık 3 saat boyunca çıplak beni yerde bıraktı. Üzerime birkaç yumruk ve tekme attı.” diye konuştu.

“AMACI BENİ ÖLDÜRMEK”

Yerde bulunduğu sırada eşinin tekme attığını ve başında beklediğini iddia eden Göksel Kaya, kendisini toparladığında durumu kardeşlerine aktardığını ve gelip kendisini yeniden aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Ben eskiden güreş yapıyordum. Kaburgam kırılmıştı. Betonda yatarken çok rahatsız etti ve öleceğimi söyledim. O da aksine kırık olan kaburgama tekme attı. Amacı beni öldürmek. Eşim telefonumu alıp parçaladı, kimseye ulaşamayayım diye. Bunlar yaşanırken, başımda oturup bekledi. Kardeşlerim polis yönlendirmişti ve eşimden şikayetçi oldum. 4 yıl önce evlenmiştik ve aramızda geçimsizlik yoktu. Hastalıktan sonra geçimsizlik başladı. Ankara’dan Gebze’ye gelirken de kılık kıyafetimi vermedi. Saatimi, şövalye gümüş yüzüğümü parmağımdan aldı. Cüzdandaki paraları, kimliğimi alıp, dımdızlak beni sokağa bıraktı. Ben de şikayetçi oldum.”

“ÖZEL KIYAFETLERİNİ VE YÜZÜKLERİNİ BİLE VERMİYOR”

Göksel Kaya’nın avukatı Meltem Banko ise “Göksel Bey'in eşinden şikayetçi olduk. Darp raporu çıktı. Boşanma sürecini de hemen başlattık. Müvekkilin sağlık durumu da çok iyi değil. Eşi Göksel Bey'in telefonunu elinden alarak kırmış, özel kıyafetlerini ve yüzüklerini bile vermiyor. Biz bu konudaki hukuki hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadına şiddete de erkeğe şiddete de karşıyız. Bir kanser hastasına betonun üzerinde uzun saatler boyunca sistematik şiddet uygulanmış, bu kabul edilemez bir şey.” şeklinde konuştu.