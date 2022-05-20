ÖTVsiz, Vergisiz Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Olurdu? Yakıtta Benzin, Mazot, Motorin ÖTV, KDV İndirimi Hesaplama

Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaş pompayı cayır cayır yakmış, akaryakıt fiyatları alev almıştı. Yakıtta, benzinde KDV ve ÖTV oranı ne kadar, Mazot ÖTVsiz fiyatı kaç TL olurdu?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte Türkiye'de fiziki olarak gerçekleştirilen birçok işlem de elektronik ortama geçti. E-devlet ile başlayan internet işlemleri, artık kamu ihaleleri için de uygulanacak.

Son dönemde üst üste gelen zamlarla yeniden 25 TL sınırına doğru hareketlenen benzin ve motorin fiyatları sürücüleri isyan ettirmiş, LPG otogaz fiyatı benzinle yarışır hale gelmişti. 2021 senesinde yükselen dolar kuru nedeni ile sürücülerin ceplerini yakan akaryakıt fiyatları 2022 senesinde ise bu sefer Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaşla yukarı yönlü çıkışını daha da hızlandırarak sürdürmüştü.

Araç sahiplerini isyan ettiren zamlar ile benzin ve motorin fiyatı 25 TL seviyesine doğru çıkışını sürdürürken Rusya'nın resmi olarak Ukrayna topraklarına girdiğini ilan etmesi ile adeta alev almıştı. Brent petrol fiyatı hem savaş hem de Rus petrolüne ambargo açıklamaları ile 100 dolar seviyesini aşarak soluksuz bir şekilde 140 dolar seviyesine çıkmış, bu gelişmeler ile benzin ve motorinde de 20'li fiyatlar görülmüştü.

BENZİN VE MOTORİNE, AKARYAKIT FİYATLARINA KDV ÖTV İNDİRİMİ GELİR Mİ, VERGİSİZ BENZİN VE ÖTVSİZ MAZOT FİYATI KAÇ TL OLURDU?

Gelen rekor zamların ardından muhalefet tarafından meclise bu süreçte geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarına KDV ve ÖTV indirimi yapılması için kanun teklifi verildi. Kanun teklifi ile beraber gözler akaryakıt fiyatlarından alınan vergi oranlarına çevrildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan son bilgilere göre devlet akaryakıt satış fiyatı üzerinden yüzde 18 oranında KDV kesintisi yapıyor. Akaryakıtta KDV oranı yanı sıra ek olarak ÖTV vergisi de tahsil ediliyor. 95 oktan benzin litre satış fiyatı üzerinden devlet 2.5265 liralık ÖTV kesintisi yaparken, motorin ÖTV kesintisi ise şu anda geçerli olan fiyatlar üzerinden 2,0559 TL olarak uygulanıyor.