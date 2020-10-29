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Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı

İzmir'de 7 otomobil, 1 TIR ve 1 kamyonun karıştığı kazada can pazarı yaşandı. Toplamda 9 aracın birbirine girdiği feci olayda 5'i doktor 10 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı
29 Ekim 2020 Perşembe 17:33

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Aydın-İzmir Otoyolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen Erol Sır'ın kullandığı 31 P 1038 plakalı TIR da araçlara çarptı.

10 KİŞİ YARALANDI

Aynı yöne giden 5 otomobil ile 09 UN 294 plakalı kamyon da kazaya karıştı. 7 otomobil, 1 TIR ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada, 10 kişi yaralandı.

Otoyolda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralı

5 YARALI DOKTOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışan 5 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 5 kişinin de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde asistan doktor olduğu öğrenildi.

Otoyolda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralı

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzmir Torbalı ilçesi ile Aydın'daki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten verildiği kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Otoyolda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralı

Otoyolda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralı

Otoyolda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralı

Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı

Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı

Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı

Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı

Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı

Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı

Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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