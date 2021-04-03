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Otomotivde tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaşıldı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yüzde 92.8'lik büyümeyle 96 bin 428 adede ulaştı.

Otomotivde tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaşıldı
03 Nisan 2021 Cumartesi 10:31

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından, 2021 yılının ilk çeyreğindeki otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları açıklandı.

Derneğin internet sitesinden paylaşılan verilere göre; Türkiye otomotiv pazarı geçtiğimiz yıla oranla ilk 3 ayda yüzde 59.7 büyüme yakalayarak 198 bin 600 adede ulaştı.

MART AYINDA TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SATIŞ RAKAMI

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92.8 büyüyerek 96 bin 428 adede çıktı. Satışların 96 bin seviyesinin üzerine çıktığı mart ayı ile birlikte 2021 ilk çeyreği ise tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaştı.

Ocak-mart döneminde sadece otomobil satışları ise yüzde 57 artarak 156 bin 464 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 70.3 yükselişle 42 bin 196 adede ulaştı.

Otomotivde tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaşıldı #1

OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 91.4 ARTTI

Otomobil satışları yüzde 91.4 artarak 76 bin 357 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 98.3 yükselerek 20 bin 71 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık mart ortalama satışlarına göre yüzde 42.8 büyüdü. 10 yıllık mart ortalama satışlara göre otomobilde yüzde 49.6, hafif ticarilerde yüzde 21.8 yükseliş yaşandı.

Otomotivde tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaşıldı #2

Otomotivde tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaşıldı #3

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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