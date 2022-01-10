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Otomotiv devi Hyundai, en ucuz modelini Türkiye'ye getiriyor

Son dönemde artan otomobil fiyatlarının ardından otomotiv firmaları en ucuz modellerini satışa çıkarıyor. Renault Ami'den sonra Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, Hindistan'a özel olarak ürettiği Santro modelini Türkiye'de de satışa koymayı planlıyor. Hindistan'da Türk Lirası'yla 87 bin TL'ye satılan otomobilin ülkemizdeki fiyatının 150 bin TL olacağı öngörülüyor.

Otomotiv devi Hyundai, en ucuz modelini Türkiye'ye getiriyor
10 Ocak 2022 Pazartesi 00:33

Türkiye'de otomobil fiyatlarının yükselmesi sonrası üreticiler yeni arayışlara girdi. Fransız otomobil üretici Renault'nun ardından Türkiye'de en çok satan markalardan olan Hyundai'den de bir hamle geldi.

HİNDİSTAN'A ÖZEL ÜRETİLEN MODEL GELEBİLİR

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, Hindistan'a özel olarak ürettiği Santro modelini Türkiye'de satışa çıkarıyor. Hyundai Santro, Hindistan'da Türk lirası olarak 87 bin TL'ye satılıyor.

ŞİRKETTEN RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ YOK

Bu otomobilin Türkiye'ye pazarına girmesinden sonra ÖTV ve KDV maliyetleri de ortaya çıkacak. Böylece Hyundai Santro'nun vergili fiyatının 150-160 bin TL olması bekleniyor. Bu konuyla ilgili şu ana kadar Hyundai'den herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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