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Otomobille markete giden çifte 6 bin 300 TL para cezası İşte Detaylar

KAYSERİ’de, markete otomobille giden Burhan Şen ve eşi Belma Şen’e, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Otomobille markete giden çifte 6 bin 300 TL para cezası İşte Detaylar
31 Mayıs 2020 Pazar 00:05

Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde oturan Burhan Şen ile eşi Belma Şen, 38 AAK 965 plakalı otomobil ile markete gitmek için yola çıktı. Şen yönetimindeki otomobil, mahalleye yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Cumhuriyet Meydanı’nda polis tarafından durduruldu. Şen çifti, market alışverişi yapmak için dışarıya çıktıklarını söyledi. Polisler, evlerine en yakın markete araçsız gitmeleri gerektiğini belirterek çifte, 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplam 6 bin 300 TL para cezası uyguladı. Burhan Şen, “Biz marketler açık diye geldik. Böyle bir şey olduğunu bilseydik gelmezdik. Eve erzak almak için çıktık” dedi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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