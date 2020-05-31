Otomobille markete giden çifte 6 bin 300 TL para cezası İşte Detaylar

Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde oturan Burhan Şen ile eşi Belma Şen, 38 AAK 965 plakalı otomobil ile markete gitmek için yola çıktı. Şen yönetimindeki otomobil, mahalleye yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Cumhuriyet Meydanı’nda polis tarafından durduruldu. Şen çifti, market alışverişi yapmak için dışarıya çıktıklarını söyledi. Polisler, evlerine en yakın markete araçsız gitmeleri gerektiğini belirterek çifte, 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplam 6 bin 300 TL para cezası uyguladı. Burhan Şen, “Biz marketler açık diye geldik. Böyle bir şey olduğunu bilseydik gelmezdik. Eve erzak almak için çıktık” dedi.
KAYSERİ’de, markete otomobille giden Burhan Şen ve eşi Belma Şen’e, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.
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