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Otomobile silahlı saldırı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Şanlıurfa’da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda baba hayatını kaybederken oğlu ise ağır yaralandı.

Otomobile silahlı saldırı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı
12 Ekim 2021 Salı 21:54

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa – Mardin karayolunun Dağyanı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre Viranşehir istikametinden Şanlıurfa istikametine giden İbrahim Z.'nin kullandığı 63 N 4350 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobildeki baba Bedih Zenciroğlu olay yerinde hayatını kaybederken sürücü koltuğundaki oğlu İbrahim Z. ise ağır yaralandı. Saldırı nedeniyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan İbrahim Z.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. İnceleme yapan jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştirip kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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