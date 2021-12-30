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Otomobil ile hafriyat kamyonu çapıştı: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş’ta otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafriyat kamyonu çapıştı: Ölü ve yaralılar var
30 Aralık 2021 Perşembe 23:06

Kaza, Onikişubat ilçesi Doğu Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Y. idaresindeki 46 DM 094 plakalı hafriyat kamyonu, çevre yolundan üniversite istikametine seyir halindeyken ışıklı kavşakta ‘U' dönüşü yaparak şehir merkezi istikametine döndü. O sırada üniversite istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Mehmet Zor (28) idaresindeki 06 BTZ 637 plakalı otomobil, hafriyat kamyonuna çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yolcu konumda bulunan ve kazada ağır yaralanan Hasan N. (32) kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü U.Y'yi (61), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sonrası hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Mehmet Zor'un cansız bedeni Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerini kaza sonrası soruşturması sürüyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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