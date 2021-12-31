Otomobil Fiyatları İnecek mi | Otomotiv CEO’su İndirim Açıklaması Yaptı

Otomobil fiyatları döviz kurundaki değişiklikler ardından binlerce kişinin merak ettiği bir konu haline geldi. Sıfır araçların fiyatlarındaki değişiklikler önem taşıyor.

Otomobil fiyatları döviz kuru ardından merak eden gelişmeleri de beraberinde getirdi. Otomobil fiyatlarında düşüş konusunu ele alan Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ali Bilaloğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Beklenen İndirimle İlgili Uyarı Yaptı

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, otomobil fiyatları konusunda yaşanan düşüşle alakalı indirim beklentilerine yönelik uyarılarda bulundu. Bilaloğlu, otomobil fiyatlarındaki düşüşün dövizdeki düşüşten daha farklı şekilde süreceğini söyledi. Yani beklenen indirimle alakalı farklı oranlara dikkat çekti.

Merkez Bankası Açıklaması Talepleri Artırmadı

Merkez Bankası açıklamasının talepleri konusunda da değerlendirme yapan Bilaloğlu, faiz indirimlerinin taleplerde etki etmediğini söyledi. Kredi faizlerine yansıma bakımından da bir etkinin görülmediğine dikkat çekti. Ekonomik gelişmelerde dövizin düşmesine dair markaların kendi politikalarını sürdüreceği açıklandı.

Markaların dövizdeki artışı doğrudan fiyatlarına yansıtmadığına dikkat çeken Bilaloğlu, artış oranından az bir durum olduğunu söyledi. Stok politikalarında markaların kendi indirimleri üzerinden işlemleri sürdürdüğünü açıklayarak değişik yöntemlerden bahsetti.

Döviz kurları gerilediği esnada aynı şekilde fiyat gerilmesinin de olmayacağı belirtildi. Fiyat oranlarındaki değişimle dövizin ayrı şekilde ele alınmakta olduğu açıklandı.

Yüksek Talep Azaldı

Faiz değişimleriyle Pazar taleplerinin de azaldığına dikkat çeken Bilaloğu, Merkez Bankası’nın Ekim ayındaki kararının bu duruma neden olduğunu belirtti. Satış trafiğinin üç ay önceli durumla günümüz durumunun değiştiğini gösterdiğini belirtti.

Showroom trafiğinin kendi markalarında %30 oranında azaldığını belirterek Türkiye otomotiv sektörünün 750-800 bin adet aralığında kapanış yaşayacağı dikkat çekti.

Faiz Oranları Belirsizliği Var

2022 beklentilerinin de önemine vurgu yapan Bilaloğlu, faiz oranları belirsizliği olduğunu söyledi. Dolayısıyla ekonomik önlemler açısından net bir ön görünün de mümkün olmadığını ifade etti.