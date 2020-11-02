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Otomobil Fareleri İncesu'da Yakalandı

Kayseri'de 4 otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen 6 kişi jandarma ekiplerince incesu ilçesinde yakalandı. Şahısların yakalanmasıyla Kayseri'de 4, Kahramanmaraş'ta ise 1 faili meçhul otodan hırsızlık olayı çözüldü.

Otomobil Fareleri İncesu'da Yakalandı
02 Kasım 2020 Pazartesi 10:55
Edinilen bilgiye gçre İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; İncesu ilcesu Dokuzpınar, Kocasinan ilçesi Yemliha ve Yeşilhisar ilçesi Araplı Mahallelerinde; A.T, O.G., A.D. ve E.A.'nın araçlarından kimliği belirsiz kişilerce hırsızlık olaylarının meydana geldi. Hırsızların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma sonucu; İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesinde hırsızlık olaylarının şüphelileri oldukları tespit edilen M.Ç.O., K.I., S.Y., G.Y., D.Y. ve Ç.Ö., araç ile birlikte çalmış oldukları 9 bin TL para ve 1 adet mont ile birlikte Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Ayrıca şahısların yakalanmasıyla Kayseri İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde 4 ve Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 5 faili meçhul otodan hırsızlık olayı aydınlatıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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