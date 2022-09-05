Otomobil almak için fiyatların düşmesini bekleyenlere kötü haber

Türkiye'de otomobil üretiminde 2021'de yüzde 5 olan enerji maliyeti, elektrik ve doğalgaza gelen son zamlarla yüzde 15'e kadar çıktı. Yerli üreticiler, artan maliyetlerin birkaç ay içerisinde araç fiyatlarına yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Otomotiv sektöründe sorunlar katlanarak büyüyor. EPDK'nın sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50,8, BOTAŞ'ın sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 49,5 zam açıklaması, üreticiyi zora soktu. Son yapılan zamlarla otomotiv üretiminde enerji maliyeti yüzde 15'e kadar çıktı.

MALİYETLER 3 KAT ARTTI

Dünya Gazetesi'nde yer alan haberde, enerji zamlarının otomotiv sektörüne etkisini değerlendiren Toyota Otomotiv Türkiye CEO'su Erdoğan Şahin, "Üretim maliyetimiz içinde geçen yıl yüzde 5'ken, bu yıl yüzde 10 seviyelerine çıkan enerji maliyetinin yükünü kendi iç mekanizmalarımızla dengeleyebilmek adına çeşitli önlemler almışken, yeni zamlarla bu oran yüzde 15'e ulaştı. Bu artışı absorbe edebilmek için daha fazla ne yapabileceğimizi ilgili bölümlerimizle değerlendiriyoruz. İhracatta da iç piyasada da rekabet gücümüzün oldukça etkileneceğini düşünüyorum" yorumunda bulundu.

YENİ FİYAT ARTIŞLARI YOLDA

Şimdi ise kur ve enflasyondan bağımsız olarak sadece son yapılan enerji zammından kaynaklı yeni fiyat artışları yolda. Bu durum artan fiyatlar ve krediye erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle ağustos ayında yüzde 17 daralma yaşayan otomotiv pazarında, talebi daha da baskılayacak.

BİRKAÇ AY İÇERİSİNDE YANSIYACAK

Sektör temsilcileri enerji zamlarının birkaç ay içerisinde fiyatlara yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, "Çünkü birim maliyeti üzerinden kâr dengesi de göz önünde olduğundan mutlaka fiyatlarda değişkenlik oluyor. Özellikle iç pazar daha çok etkileniyor. İhracatta eşit şartlarda fiyat politikası gözetildiğinden tüm markalarda benzer fiyatlandırma yapılıyor. İhracat genellikle Euro üzerinden olduğundan iç pazara nazaran sanayideki artışın etkileri daha düşük. Ama yurt dışına da zamlı gidiyor" açıklamasını yaptı.