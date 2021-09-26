otokrat nedemek ? Otokrasi nedir?

Erdoğan: Biden benimle ilgili 'otokrat' tanımıyla neyi ifade etti bilemem dedi ve herkes otokrat kelimesinin anlamını araştırmaya başladı peki otokrat ne demek ? Otokrasi nedir?

Otokrasi, bir çeşit hükûmet sistemidir. Yönetici, bütün siyasi yetkileri tek başına elinde bulundurur ve yasalara karşı olarak herhangi bir yargılanmaya maruz kalmaz.

Otokrat (buyurgan) rejimlerin temel özelliği, yönetimlerin halk adına karar vermesi, kendine göre iyi, doğru ve güzel olanları dayatması, buna karşın halkın sorunlarını çözümlemeyi de üstlenmesidir.

Demokrat (katılımcı) rejimlerin temel özelliği ise halkın kendisi için iyi, doğru ve güzel olanlara karar vermesi, sorunlarının çözümlerini kendisinin üretmesi, yönetimlerin de bu çözümlerin hayata geçirilmesi için -varsa- engelleri ortadan kaldırmasıdır. Demokrasilerde, toplumun sorunlarına karşı ürettiği çözümlerin yönetimlere iletilmesi için temsilcilerini kullanması, bu rejimlerin belirgin özelliğidir.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerikan CBS televizyon kanalına verdiği mülakatta, “Bundan sonra ülkemize hala Afganlı mülteci almaya gücümüz yetmez. Açık söylüyorum, bizim kapımız yol geçen hanı değildir” dedi. Erdoğan, Biden ile ilişkilerine dair de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Gazetecinin, ABD Başkanı Joe Biden'ın daha önce kendisini 'otokrat' olarak nitelendirdiğini hatırlatması üzerine Erdoğan, "Sayın Biden, otokrat tanımıyla neyi ifade etti bilemem. 40 yıllık siyasi geçmişimde demokrasiyi hazmederek yaşadım" dedi.

Röportaja ABD Başkanı Biden'ın başkan olmadan önce Erdoğan için kullandığı 'otokrat' ifadesine atıfta bulunarak başlayan gazeteci Margaret Brennan, Erdoğan'a, "Biden sizin için otokrat dedi. Biden ile olan ilişkinizi nasıl tanımlarsınız?" sorusunu sordu.

40 yıllık siyasi geçmişi olduğunu ve bu süre içinde demokrasiyi hazmederek yaşadığını savunan Erdoğan, şu cevabı verdi:

"Bu demokrasi sürecinde halkına hizmet etmiş bir liderim. Böyle bir sürecim var ve buralara da böyle geldim. Son 20 yılda sürekli olarak girdiğim her seçimi kazanmış olan bir liderim. Bu da bir şeyler ifade ediyor. 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandım. Ardından başbakanlığı kazandım, daha sonra da cumhurbaşkanlığını kazandım. Halkıma hizmet etmeye devam ediyorum. Tabi sayın Başkan (Biden) otokrat ile neyi ifade etmeye çalıştı ben bilemem."

ABD Başkanı Joe Biden, 2019 yılının Aralık ayında verdiği bir röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan için ayrıca, 'Türkiye'deki insan hakları ihlalleri için bedel ödeyeceği' ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Margaret Brennan'ın bu ifadeleri hatırlatması üzerine Erdoğan, "Tam tersine, bu konuları benimle konuşmadı. Bir araya geldiğimizde bana olan saygısını biliyorum. Başkan Yardımcısı olduğu dönemlerde bile bana olan yaklaşımı saygılıydı. Ama şu an bu ifadeyi nasıl kullanıyor anlamak mümkün değil. En son Brüksel'de görüştüğümüzde, Karzai Havaalanını terketmeye hazırlandıklarında, havaalanını güvenliğini bize teklif edecek kadar da bize olan güvenini ortaya koydu. Gönül arzu ederdi ki sayın Biden bunları benle bire bir konuşsun." dedi.

Erdoğan, New York'ta Biden ile bir görüşmenin planlanıp planlanmadığı konusunda ise "Malum Covid gibi şartlar nedeniyle pek liderlerle görüşemiyor. Biz kendilerine bu davetimizi yaptık. Bu davete de olumlu bir cevap alamadık." diye konuştu.