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Otogaz fiyatları LPG Fiyatları Neden Düşmüyor? 17 Temmuz 2022

Akaryakıt İndirimleri Benzin ve Motorindeki yaklaşık 1,35 Liralık İndirimin geröekleşmesi sonrası Gözler Otogaz fiyatlarına çevrildi, LPG Fiyatları Neden Düşmüyor? Lpg'ye Yine Zam Geldi Otogaz Lpg fiyatları düşecek mi?, Dünya Genelindeki Otogaz LPG fiyatları 17 Temmuz 2022

Otogaz fiyatları LPG Fiyatları Neden Düşmüyor? 17 Temmuz 2022
Kamusaati
Kamusaati
17 Temmuz 2022 Pazar 13:01

Son Günlerde Rusya ve Suudi arabistanın Petrol üretim konusunda anlaşamaması ve bu durumun brent petrol fiyatlarının yaklaşık 120 dolardan 95 dolara kadar düşmesi sonrasında Türkiye'de Benzin ve Motorine 1 hafta içinde yaklaşık 1,35 liralık İndirim Yapılmıştı ve bugun tekrar 1 lira civarında Lpg ye indirim bekleniyor. Ama LPG Fiyatları olduğu yerde sabitlendi.

Herkes tarafından merak konusu olan OTOGAZ LPG'ye neden İndirim Gelmiyor? Ne zaman İndirim Gelecek Konuları Çok Araştırılmaya Başlandı.

Otogaz lpg fiyatları, 17 Temmuz 2022 ayında dünyada otogaz ortalama tüketiciye satış fiyatı litre başına 0.58 (Amerikan Doları) 'dır. Türkiye'de bugün itibariyle 11 lira civarında satılan LPG fiyatları 9 lira civarına düşmesi gerekirken herhamgi bir indirim haberinin olmaması tepkilerid beraberinde getiriyor.
Dünya Genelindeki çeşitli ülkeler arasında bu fiyatlarda önemli Fiyat farkları olmakla birlikte doğal gaz üretiminin ve ihracatin yoksul ülke ve ülkelerde daha düşük fiyatlarla varken Dünya düzeni dediğimiz genel kural olarak, daha zengin ülkelerde daha yüksek fiyatlar vardır.
Bütün Dünya Ülkeleri uluslararası piyasaların aynı doğal gaz fiyatlarına erişim vardir ama onlar farklı vergi empozeetmektedirler. Sonuç olarak, Dünya Genelinde otogaz fiyatları farklıdır.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Benzine 96 kuruş indirim bekleniyor
Benzine 96 kuruş indirim bekleniyor
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