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Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar

İstanbul'da otogarda sevgilisiyle tartışan genç kadına, kendisini polis olarak tanıtıp yardım edebileceğini söyleyen iki kişi adeta dehşeti yaşattı. Sahte polislere güvenen mağdur kadın, alıkonuldu ve otel odasında cinsel saldırıya maruz kaldı.

Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar
23 Kasım 2020 Pazartesi 01:00

Çirkin olay 8 Eylül günü saat 01:00 sıralarında Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaşandı. Erkek arkadaşı H.K. ile buluşan 23 yaşındaki B.Y., bir süre sonra erkek arkadaşı ile tartışmaya başladı. Daha sonra özel bir firmada çalışan 30 yaşındaki C.H. ve 21 yaşındaki E.Ç, genç kızın ve erkek arkadaşının yanına geldi.

"MAĞDUR OLMA DİYE OTELE GÖTÜRECEĞİZ"

İkili kendilerini polis olarak tanıttı, yardımcı olacağını söyleyerek B.Y.'i otogar içerisinde lokantaya götürdü. Genç kıza mağdur olmaması için otele götüreceklerini söylediler.

Erkek arkadaşı H.K.'den ayrılarak E.Ç. ve C.H. ile otele giden genç kadın, kimliğini resepsiyona vererek kayıt yaptırdı. Odaya girer girmez E.Ç., genç kızı tutmaya başlarken C.H. genç kızla zorla birlikte oldu. Sonrasında ise C.H., çaresiz genç kızı tuttu ve E.Ç., zorla birlikte oldu.

BAĞIRMASIN DİYE AĞZINI KAPATTILAR

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; ağzını kapadıkları için çığlık atamayan genç kızın erkek arkadaşı H.K., kız arkadaşının polis merkezine gitmediğini öğrenince şüphelenerek durumu kolluk görevlilerine bildirdi. Otele giden polisler odada B.Y. ve E.Ç.'yi buldular. Genç kız, kurtulduğu için sevinirken kendisine yaşatılanlar için şikâyetçi oldu.

33 YIL 5 AY HAPİS CEZASI

Yaşadıklarını polislere anlatan mağdur genç kız, şikâyetçi olduktan sonra C.H. ve E.Ç.'nin ifadeleri alındı. İfadelerinde genç kızla para karşılığında ve rızasıyla birlikte oldukları söyleyerek üstlerine atılan suçlamayı reddettiler.

Özel bir ulaşım firmasında çalışan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Savcılık tarafından haklarında yürütülen soruşturma tamamlandı. E.Ç. ve C.H.'nin 'Nitelikli Cinsel Saldırı, Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 33 yıl 5 ay hapisleri isteniyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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