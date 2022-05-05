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Otobanlardaki hız limiti değişiyor, 2022 otoban hız limitleri

1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırının artırılıyor. Buna göre otobanlardaki azami hız sınırı 120 km'den 140 km'ye çıkacak. Ceza limiti ise 154 km olacak.

Otobanlardaki hız limiti değişiyor, 2022 otoban hız limitleri
Kamusaati
Kamusaati
05 Mayıs 2022 Perşembe 19:13

TGRT Haber’de soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollardaki hız sınırına ilişkin önemli bir gelişmeyi aktardı.

Bakan Soylu, 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırının artırılacağını açıkladı.

Sürücülerin dikkatine…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a konuyu bildirdiklerini dile getiren Soylu, buna göre 120 kilometre olan hızın 140'a, idari yaptırımın da 154 kilometreye çıkarılacağını duyurdu.

Hız limiti artıyor

Bakan Soylu, “Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettiğimizde 'Devam edin' dedi. İçişleri Bakanı'nın hız limitlerini yüzde 20 artırabilme imkanı var. Standardımız Karayolları’nın standardıdır. 1 Temmuz itibari ile böyle bir çalışma yapıyoruz. Ulaştırma Bakanı ile de görüştük. Onlar da standartları ilgili yollarda karşılayabileceklerini söylediler. Hız limitlerini biraz daha artırıyoruz. 120 artı idari yaptırım sınırı var otoyol ve otobanlarda. 132 kilometre şu anda.

“Otoban'da 154 km hız yapabilecekler”

Bir Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışıyoruz, 1 Temmuz'a yetiştirme gayreti içinde olacağız. 120 km'yi 140'a, idari yaptırım da 154 km olacak. 154 km hız yapabilecekler. Ama bu 154 km hız yapsınlar demek değildir. Kuzey Marmara Otobanı, İstanbul- İzmir ve Ankara-Niğde Otoyolu. Bunların standartları bunu kaldırabilecek seviyede. Diğerlerinde de 10 km'yi kullanıyoruz bunların da ayrıca kendilerine ait 10 km opsiyonları var. Şanlıurfa'dan Edirne'ye kadar otoyolda kullanma imkanına sahip olacak. Karayolları bazı yerlerde işaretleme yapacak.” dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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