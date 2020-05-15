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ÖSYM sınav takvimini güncelledi... İşte KPSS, ÖABT ve ALES başvuru ve sonuç açıklama tarihleri

KPSS Lisans başvuruları ne zaman yapılacak?, KPSS Önlisans başvuruları ne zaman yapılacak?, KPSS başvuruları online nasıl yapılır?, ALES/2 başvuruları ne zaman yapılacak?, ÖSYM'nin güncellenen takvimine göre KPSS Lisans (GY-GK, Alan Bilgisi ve ÖABT) için başvurular 30 Haziran ila 13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar da 22 Ekim'de açıklanacak.

ÖSYM sınav takvimini güncelledi... İşte KPSS, ÖABT ve ALES başvuru ve sonuç açıklama tarihleri
15 Mayıs 2020 Cuma 01:56

KPSS Lisans (GY-GK, Alan Bilgisi ve ÖABT) için başvurular 30 Haziran ila 13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar da 22 Ekim'de açıklanacak.

KPSS Önlisans için başvurular 21 Ağustos ila 2 Eylül tarihleri arasında alınacak. Başvurular da 26 Kasım'da açıklanacak.

ALES/2 için başvurular 1 ila 12 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 7 Ocak 2021'de açıklanacak.

ÖSYM'DEN 2020 SINAV TAKVİMİNE İLİŞKİN YAPILAN AÇIKLAMA

Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020 ÖSYM Sınav Takvimi için TIKLAYINIZ

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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