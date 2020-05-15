ÖSYM sınav takvimini güncelledi... İşte KPSS, ÖABT ve ALES başvuru ve sonuç açıklama tarihleri

KPSS Lisans başvuruları ne zaman yapılacak?, KPSS Önlisans başvuruları ne zaman yapılacak?, KPSS başvuruları online nasıl yapılır?, ALES/2 başvuruları ne zaman yapılacak?, ÖSYM'nin güncellenen takvimine göre KPSS Lisans (GY-GK, Alan Bilgisi ve ÖABT) için başvurular 30 Haziran ila 13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar da 22 Ekim'de açıklanacak.

KPSS Lisans (GY-GK, Alan Bilgisi ve ÖABT) için başvurular 30 Haziran ila 13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar da 22 Ekim'de açıklanacak. KPSS Önlisans için başvurular 21 Ağustos ila 2 Eylül tarihleri arasında alınacak. Başvurular da 26 Kasım'da açıklanacak. ALES/2 için başvurular 1 ila 12 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 7 Ocak 2021'de açıklanacak. ÖSYM'DEN 2020 SINAV TAKVİMİNE İLİŞKİN YAPILAN AÇIKLAMA Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır. Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur. ÖSYM BAŞKANLIĞI 2020 ÖSYM Sınav Takvimi için TIKLAYINIZ TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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