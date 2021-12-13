ÖSYM sınav takvimi belli oldu: YKS 2022 tarihleri ne zaman?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022'de ÖSYM Başkanlığınca uygulanacak sınavların, sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini paylaştı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün'ün yaptığı açıklamaya göre, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran'da yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran, Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.

EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım.

2022 yılında ilk kez uygulanacak sınavlardan e-YÖKDİL 14 Mayıs, MYÖS 29 Mayıs, Arabuluculuk Sınavı 26 Haziran'da yapılacak. ALES/1 17 Nisan, ALES/2 21 Ağustos, ALES/3 20 Kasım'da düzenlenecek.

2022'de iki kez YÖKDİL, 2 kez YDS olmak üzere uygulanacak yabancı dil sınavları, YDS/1 10 Nisan, YDS/2 23 Ekim, YÖKDİL/1 13 Mart, YÖKDİL/2 28 Ağustos'ta yapılacak. 13 e-YDS ve 1 e-YÖKDİL uygulanacak. MSÜ 27 Mart, DGS 3 Temmuz, İSG/1 15 Mayıs, İSG/2 11 Aralık'ta yapılacak. Sağlık Bakanlığı sınavlarından, TUS 1. Dönem 6 Mart, TUS 2. Dönem 4 Eylül, DUS 16 Ekim, EUS 16 Ekim, YDUS 18 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından sınav tarihlerini açıkladı.

Buna göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS TARİHLERİ

Buna göre, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,

KPSS TARİHLERİ

2022 KPSS tarihleri:

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım,

2022'DE İLK KEZ UYGULANACAK SINAVLARIN TARİHLERİ

e-YÖKDİL: 14 Mayıs,

MYÖS: 29 Mayıs,

Arabuluculuk Sınavı: 26 Haziran,

ALES TARİHLERİ

ALES/1: 17 Nisan,

ALES/2: 21 Ağustos,

ALES/3: 20 Kasım,

YABANCI DİL SINAVLARI

YDS/1: 10 Nisan,

YDS/2: 23 Ekim,

YÖKDİL/1: 13 Mart,

YÖKDİL/2: 28 Ağustos,

Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.

MSÜ, DGS VE İSG TARİHLERİ

MSÜ: 27 Mart,

DGS: 3 Temmuz,

İSG/1:15 Mayıs,

İSG/2: 11 Aralık,

SAĞLIK BAKANLIĞI SINAVLARI

TUS 1. Dönem: 6 Mart,

TUS 2. Dönem: 4 Eylül,

DUS: 16 Ekim,

EUS: 16 Ekim,

YDUS: 18 Aralık,