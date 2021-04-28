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ÖSYM'den ALES duyurusu: Sınav ertelenmedi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1), 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirileceği bildirildi.

ÖSYM'den ALES duyurusu: Sınav ertelenmedi
28 Nisan 2021 Çarşamba 00:47

ÖSYM: "İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek 2021-ALES/1'e katılacak adaylar (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) Sınava Giriş Belgelerini, sınav görevlileri ise sınava ait Görevlendirme Belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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