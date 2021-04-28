ÖSYM'den ALES duyurusu: Sınav ertelenmedi

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürüp cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'üncü duruşma ile devam edildi. Mahkemede konuşan Cemal Metin Avcı, "Basında sürekli sevgilim olarak geçiyor. O benim sevgilim değil. Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu" sözlerinin arından mahkeme salonu karıştı.