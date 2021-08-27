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ÖSYM: 2021 YKS yerleştirme sonuçları haftaya açıklanacak

2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontrollerinin devam ettiğini söyleyen Halis Aygün, önümüzdeki hafta içinde sonuçların açıklanacağını duyurdu.

ÖSYM: 2021 YKS yerleştirme sonuçları haftaya açıklanacak
27 Ağustos 2021 Cuma 23:30

Milyonlarca aday, üniversite sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

Sınav sonuçlarına göre yapılan YKS tercihleri 20 Ağustos'ta sona erdi.

İstediği üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar, üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor.

ÖSYM BAŞKANI, SONUÇLAR İÇİN TARİH VERDİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yerleştirme sonuçlarının önümüzdeki hafta içinde açıklanacağını duyurdu.

ÖSYM: 2021 YKS yerleştirme sonuçları haftaya açıklanacak #1

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇERİSİNDE AÇIKLAYACAĞIZ"

Aygün, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

ÖSYM: 2021 YKS yerleştirme sonuçları haftaya açıklanacak #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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