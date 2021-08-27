ÖSYM: 2021 YKS yerleştirme sonuçları haftaya açıklanacak

Elazığ'ın 8 bin nüfuslu Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'ın 600 bin TL değerinde 2016 model AUDI marka makam aracı aldığı ortaya çıktı. Gelen eleştiriler üzerine açıklama yapan AK Partili Yılmaz, "Ortada lüks bir araba yok. Cumhurbaşkanımızın tasarruf tedbirleriyle ilgili yapmış olduğu uyarı, 'Lüks araçlar almayın' uyarısında bulunuyor. Bizde bu uyarıya uyarak bu aracı aldık, gidip Şahin alacak halimiz yok ya..." dedi.