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Osmanlı tarihinde hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?

Osmanlı tarihinde hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur? Yılın ilk ayının son Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yine yarışmacılar zorlu sorular karşısında ter döküyor. İşte bu akşamki Milyoner'de dikkati çeken soru: Osmanlı tarihinde hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?

Osmanlı tarihinde hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?
Kamusaati
Kamusaati
29 Ocak 2023 Pazar 22:48

ATV ekranlarında her pazar yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicileri ağırlıyor. Her yeni bölümü iple çeken vatandaşlar soruların yanıtını internetten bulmak için yoğun araştırmalar oluşturuyor. Son yıllarda Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla bu akşam bir kez daha yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de "Osmanlı tarihinde hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?" sorusu gündem oldu. İşte "Osmanlı tarihinde hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?" sorusu ve yanıtı!..

Osmanlı tarihinde hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?

A) Mehmed

B) Selim

C) Mahmud

D) Mustafa

Doğru cevap: A MEHMET


Kaynak: Kamu Saati Özel
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