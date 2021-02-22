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Osmanlı haremindeki cariyelerin güzellik sırları

Güzellik yüzyıllar önce de en az bugünkü kadar önemli bir konuydu. Peki haremdeki kadınlar neden bu kadar güzeldi? Güzelliklerini neye borçluydular? İşte bu soruların cevapları Beyaz tenin sırrı limon mu?

Osmanlı haremindeki cariyelerin güzellik sırları
22 Şubat 2021 Pazartesi 17:41
1Pasparlak bir ten

Pasparlak bir ten

Günün büyük bölümünü hamamda geçiren kadınlar için en önemli şey kusursuz bir cilde sahip olmak. Bunun uzun saatler keselenip ölü derilerden arınıyorlar. Ciltleri hem daha parlak hem de bebek poposu gibi yumuşak oluyor.

  • 2Beyaz tenin sırrı limon

Beyaz tenin sırrı limon

İçerdiği meyve şekeri ve antiseptik olması sebebiyle limonu yüzlerine sürüyorlar. O dönemde güzel olmanın başlıca koşullarından biri beyaz tenli olmak. Kadınlar ellerine ve yüzlerine beyazlatıcı olarak limon suyu sürüyorlar.

3Safiye Sultanın saç losyonu

Safiye Sultan'ın saç losyonu

Sabunla yıkandığı için kuruyan saçları beslemek ve daha güzel kokmalarını sağlamak için Safiye Sultan'ın kullandığı losyonu siz de yapabilirsiniz. Bir bardak ebegümeci ve hibiscus(kerkede) 1litre suda 15 dakika kaynatılıp süzülüyor. Soğuduktan sonra saçlar yıkanan saçlar bu suyla durulanıyor. Sonuç: mis kokulu ve karışmayan saçlar.

  • 4Gül kokulu allık ve ruj

Gül kokulu allık ve ruj

Makyaj malzemelerinin henüz olmadığı bir dönemde kadınlar çekici olabilmek kendi malzemelerini kendileri üretiyorlar. Elmacık kemiklerini vurgulamak için kullandıkları allığın tarifi şöyle: Bir çay bardağı gül goncası ve bir çay bardağı hibiscus havanda dövülüyor. Yanak bölgesine sürüldüğünde allık görevi görüyor ve hoş bir koku yayıyor. Sıcak suyla sulandırıp parmak uçlarıyla dudaklara sürüldüğünde kiraz rengi ruja dönüşüyor.

5Beslenmeye dikkat

Beslenmeye dikkat

Neyi ne kadar yediklerine çok dikkat ediyorlar. Özellikle bahar aylarında çok az besin tüketiyorlar. Bunların başında kanı ve bağırsakları temizleyen kiraz geliyor.

  • 6Yağlarla beslenen saçlar

Yağlarla beslenen saçlar

Saçlar sabunla yıkandıktan sonra sertleştiği için ebegümeci ve hatmi çiçeğinden yapılan özel yağlarla saçlara bakım yapılıyor. Saçlar hem ipek gibi oluyor hem de hoş kokuyor.

7Mis kokan sabunlar

Mis kokan sabunlar

O dönemde sabun güzellik için kullanılan ürünlerin başında geliyor. Sabunların kokusunu ve şekillerini kadınlar kendileri belirliyor ve onlara özel sabun üretiliyor.

  • 8Güllerden gelen güzellik

Güllerden gelen güzellik

Gül suyu harem kadınlarının sürekli kullandığı bir başka ürün. Hem cilt temizliği için hem de güzel kokmak için gül suyunu ellerinden düşürmüyorlar.

9Pamuk tenli cariyelerin özel karışımı

Pamuk tenli cariyelerin özel karışımı

Bir çay bardağı kabak çekirdeği havanda dövülüyor. Bir su bardağı zeytinyağı ve bir yemek kaşığı gül yağı ekleniyor. Bir hafta kapalı bir cam kavanozda ve serin bir yerde bekletildikten sonra süzülüyor. Bu karışım banyo sonrası tüm vücuda uygulanıyor. Sonuç: pürüzsüz, nemli ve parlak bir cilt.

  • El yapımı masaj yağları

El yapımı masaj yağları

Keselenen ciltleri kuruyup çatlamasın diye kadınlar özel hazırlanmış yağlarla masaj yaptırıyorlar. Zeytinyağının içine atılan gül yapraklarıyla hoş bir yağ elde ediliyor. Bir de susam yağını tercih ediyorlar. Özellikle eller, ayaklar ve tırnaklar bu yağlarla güzelleşirken yüzleri için de badem yağını kullanıyorlar.

11Sağlık ve nem kaynağı kil

 

Sağlık ve nem kaynağı kil

Kadınlar kil ve suyu karıştırıp kapların içinde bekletiyor, sonra da yüzlerine sürüyorlar. Kil hem antiseptik hem de yağ dengeleyici olduğundan saç bakımında bile kullanılıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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