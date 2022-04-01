Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0
rapor parası
rapor parası
0
fakirlik aylık
fakirlik aylık
0
Parayardm
Parayardm
0

Osmaniye'de zabıta ekipleri sarımsak satan yaşlı adamın terazisini aldı

Osmaniye Belediyesi zabıta ekipleri tarafından sarımsak tarttığı terazisine el konulan yaşlı adam, çaresizliği karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Osmaniye'de zabıta ekipleri sarımsak satan yaşlı adamın terazisini aldı
Ömer
Ömer
01 Nisan 2022 Cuma 23:08

Osmaniye'de yaşanılan olay, sosyal medyada günün konusu oldu.

El arabasında sarımsak satan yaşlı adam, zabıtaların denetimine takıldı.

ZABITA TARAFINDAN TARTISI ALINAN YAŞLI ADAM AĞLADI

Osmaniye Belediyesi zabıta ekipleri, yaşlı adamın sarımsak tarttığı terazisine el koydu. Bunun üzerine çaresizce yol kenarına oturan yaşlı adam, gözyaşlarına hakim olamadı.

ZABITALARA TEPKİ

Yaşlı adamın ağladığı anı fotoğraflayan bir kişi, çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

Kısa sürede çok sayıda paylaşım alan görüntü sonrası, vatandaşlar belediyeye ve zabıtalara karşı tepki gösterdi.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ, TARTIYI GERİ VERDİ

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, zabıta ekipleri tarafından tartısına el konulan seyyar satıcı Ali Budak’tan özür dileyerek tartısını geri verdi.

Seyyar satıcı Ali Budak'ın tartısına el koyulmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Belediye Başkanı Kadir Kara, belediyenin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"ELİNİ ÖPTÜK, ÖZÜR DİLEDİK"

Herkesi üzen tatsız bir olay yaşandığını belirten Başkan Kara, "Gönül bu olayların hiç meydana gelmemesini ister, ancak insanız, hatasız kul olmaz. Amcamızla bir araya geldik, elini öptük, özür diledik, helallik istedik. 'Sizler benim yeğenimsiniz.' dedi ve affetti, var olsun" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
İSTANBUL’DA BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İSTANBUL’DA BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
0
2 Nisan Cumartesi Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
2 Nisan Cumartesi Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
0
2 Nisan Cumartesi Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu
2 Nisan Cumartesi Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.