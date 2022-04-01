Osmaniye'de zabıta ekipleri sarımsak satan yaşlı adamın terazisini aldı

Osmaniye Belediyesi zabıta ekipleri tarafından sarımsak tarttığı terazisine el konulan yaşlı adam, çaresizliği karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Osmaniye'de yaşanılan olay, sosyal medyada günün konusu oldu.

El arabasında sarımsak satan yaşlı adam, zabıtaların denetimine takıldı.

ZABITA TARAFINDAN TARTISI ALINAN YAŞLI ADAM AĞLADI

Osmaniye Belediyesi zabıta ekipleri, yaşlı adamın sarımsak tarttığı terazisine el koydu. Bunun üzerine çaresizce yol kenarına oturan yaşlı adam, gözyaşlarına hakim olamadı.

ZABITALARA TEPKİ

Yaşlı adamın ağladığı anı fotoğraflayan bir kişi, çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

Kısa sürede çok sayıda paylaşım alan görüntü sonrası, vatandaşlar belediyeye ve zabıtalara karşı tepki gösterdi.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ, TARTIYI GERİ VERDİ

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, zabıta ekipleri tarafından tartısına el konulan seyyar satıcı Ali Budak’tan özür dileyerek tartısını geri verdi.

Seyyar satıcı Ali Budak'ın tartısına el koyulmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Belediye Başkanı Kadir Kara, belediyenin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"ELİNİ ÖPTÜK, ÖZÜR DİLEDİK"

Herkesi üzen tatsız bir olay yaşandığını belirten Başkan Kara, "Gönül bu olayların hiç meydana gelmemesini ister, ancak insanız, hatasız kul olmaz. Amcamızla bir araya geldik, elini öptük, özür diledik, helallik istedik. 'Sizler benim yeğenimsiniz.' dedi ve affetti, var olsun" ifadelerini kullandı.