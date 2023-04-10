Osmaniye'de AK Parti aday adayı, 1. sıradan aday gösterilen Bakan Yanık'a tepki gösterdi: Sokağımızı bilmez

Osmaniye'de AK Parti'den milletvekili aday adayı olan İmam Hüseyin Çelik, açıklanan Osmaniye aday listesine tepki gösterdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'ın birinci sıradan aday olmasını eleştiren Çelik, "Derya Yanık hanımefendi Aile Bakanı. Osmaniye'nin sokağını bilmez, toplumda ve halkta karşılığı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız buraya gönderdi. Tamam, eyvallah. Başımızın üstünde. Ama burada öyle yanlış hareketler var ki" dedi.

14 Mayıs seçimleri için Osmaniye'de Ak Parti'den milletvekili aday adayı olan İmam Hüseyin Çelik, Ak Parti'nin Osmaniye milletvekili aday listesine tepki gösterdi.

"OSMANİYE'NİN SOKAĞINI BİLMEZ"

Osmaniye'den aday gösterilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Seydi Gülsoy, İlyas Yiğit ve Mesut Tokur isimlerini eleştiren Çelik; "Bugün benim burada basın açıklamamın sebebi şudur: Derya Yanık hanımefendi Aile Bakanı. Osmaniye'nin sokağını bilmez, toplumda ve halkta karşılığı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız buraya gönderdi. Tamam, eyvallah. Başımızın üstünde… Ama burada öyle bir vaka var ki, öyle yanlış hareketler var ki…" dedi.

"NE HAKKINIZ VAR İNSANLARIN ŞEREFİYLE OYNAMAYA"

Çelik açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Burada İl Başkanı Seydi Gürsoy, 16 Mart'ta istifa etmesi gerekirken istifa etmeyip, bugüne kadar il başkanı olarak buraya geldi. Şimdi ikinci sıraya geldi. Şimdi soruyorum size. Hala Facebook profilinde, il başkanı olarak geçiyor. Şimdi bugün burada bizi aday adaylık tanıtımında, il başkanı olarak geçiyor. Şimdi peki, ben cuma günü; 'Seydi, sen milletvekili adayıymışsın ikinci sıradan' dedim, 'Derya Hanım da 1'deymiş' dedim, bu nasıl oluyor?İmam ağabey dedi, 'Bunların hepsi dedikodu' dedi. O zaman dedim, 'Sen AK Parti İl Başkanısın, bu dedikoduları önlemen gerekiyor. Huzurumuz için Osmaniye'nin geleceği için' dedim. Benim ve tüm 39 tane aday adaylarının müracaatlarını gözümüzün içine baka baka gülerek yalan söyledin. Bizleri aldattın. Bu seccadeye değil hepsiyle beraber Kur'an-ı Kerim'e el basın, çocuklarınızın yüzü hürmetine. Bu insanların gururuyla, bu insanların şerefiyle, bu insanların haysiyetiyle oynamaya; ne senin hakkın var ne de kimsenin haddine düşer.

"GEREĞİ NEYSE YAPARIM"

Bu memleketin kaderiyle sizler oynuyorsunuz. Oynamayacaksınız ama siz de Seydi Gürsoy sana da hakkını bildireceğiz. Ben AK Parti'deyim, istifa etmedim. Ben buradayım ama ne 39 tane aday adayının gururuyla oynamaya hakkınız var, ne de benim. Benim gururumla kimse oynayamaz, oynayanı da gereği neyse yaparım, yaparız."