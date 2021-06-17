Osmaneli Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Bilecik Osmaneli Belediyesi Belediyesi memur alımı yapacak Son başvuru tarihi 30 Temmuz 2021 ayrıca çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Osmaneli Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında...

Osmaneli Belediyesi Personel Alımı



Bilecik ili Osmaneli Belediyesi Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sıra

No Kadro

Unvanı Sınıfı Kadro

Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS

Türü KPSS

Puanı 1 Mühendis T.H 8 1 Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerinin Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olmak, en az B sınıfı

sürücü belgesi sahibi olmak. E/K P3 65 2 Mühendis T.H 8 1 Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak, en az B sınıfı

sürücü belgesi sahibi olmak. E/K P3 60 3 Tekniker T.H 8 1 Üniversitelerin Elektrik ön lisans bölümünden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü

belgesi sahibi olmak. E/K P93 60 4 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni G.İ.H 9 2 Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İşletme veya maliye bölümü mezunu olmak, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili

ders aldığını belgelemek E/K P3 60 5 İtfaiye Eri G.İ.H 9 1 Lisans düzeyinde eğitim veren üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümünden mezun olmak, en az B sınıfı

sürücü belgesi sahibi olmak. E/K P3 60 6 İtfaiye Eri G.İ.H 11 1 Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak. E/K P93 60 7 Zabıta Memuru G.İ.H 9 2 Lisans düzeyinde eğitim veren Üniversitelerin İşletme Fakültesi Bölümü mezunu olmak, en az B sınıfı sürücü

belgesi sahibi olmak. E/K P3 50 8 Tahsildar G.İ.H 9 1 Lisans düzeyinde eğitim veren Üniversitelerin İşletme Fakültesi Bölümü mezunu

olmak, E/K P3 55



BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur, zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.



1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)



2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) Zabıta memuru ve itfaiye eri kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13/A ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Zabıta Memuru ve itfaiye eri kadrosu için; Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince Zabıta Memuru, İtfaiye Eri, Tekniker ve Mühendis kadrolarına başvuran adaylar için en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,



3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: Başvuru sırasında;

a) Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.osmaneli.bel.tr) temin edilebilecektir.

b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

e) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

f) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

h) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

ı) Zabıta Memuru, İtfaiye Eri, Tekniker ve Mühendis kadroları için sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)



4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

a) Memur alımı için adaylar, başvuru esnasında istenilen belgelerle birlikte 09/07/2021- 14/07/2021 tarihleri arasında (mesai saatleri ) müracaatlarını;

aa) Elektronik ortamda belediyemiz [email protected] internet adresine,

ab) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Camikebir Mah. Prof. Dr. Yunus SÖYLET Cad. No: 34 adresine, (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır) yapabileceklerdir.

ac) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b) Zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Osmaneli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

e) İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular işleme alınmayacaktır.



5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a) Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı oranında adayı; zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava çağrılacaktır,

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanını 26/07/2021 Pazartesi günü Belediyemiz www.osmaneli.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.

d) Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" düzenlenecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine 28/07/2021 tarihinden itibaren Belediyemizin (http://www.osmaneli.bel.tr) resmi internet sayfasından erişebileceklerdir. Ayrıca; Sınav Giriş Belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtilmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.



6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

- Zabıta Memuru ve itfaiye eri alımı için; sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü sınav ve uygulamalı sınav 30/07/2021 tarihinde itibaren başlamak üzere, Osmaneli Belediye Başkanlığı merkez hizmet binası adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

- Memur alımı için; sözlü sınav yapılacak olup, sözlü sınav 30/07/2021 tarihinden itibaren başlamak üzere Osmaneli Belediye Başkanlığı merkez hizmet binasında yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınav Konuları:

a) Sözlü sınav;

. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

. Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

b) Uygulamalı Sınav

● Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde,

● İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile

araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde, yapılır.



7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Memur kadrosu sınavında değerlendirme:

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Kadrosu Sınavında Değerlendirme:

a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

b) Sınavda değerlendirme;

● Zabıta memuru kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı bölümünün

%50’si alınarak sınav puanı hesaplanır.

● İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır.

c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

d) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

İtfaiye eri, zabıta memuru ve diğer memur kadrolarına başvuran adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.



İlan olunur.

Osmaneli Belediyesi İşçi Alımı

Son dönemlerde yaptığı istihdam faaliyetlerini işçi alımı şeklinde gerçekleştiren Osmaneli Belediyesi, kadrosuna aldığı işçileri genellikle sözleşmeli işçi kadrosuyla bünyesine dâhil etmektedir.

Bu işçilere hali hazırdaki işçileri ile aynı sosyal haklar ve yan haklar sağlayan belediye yetkilileri, bütün işçilerine asgari ücretin üzerinde maaş vermekle birlikte gerek olduğu takdirde maaşlarına ek olarak mesai ücreti de ödenmektedir.

Osmaneli Belediyesi Memur Alımı

Belediye bünyesine memur alacağı zaman yaş, askerlik ve mezuniyet durumu olmak üzere bu üç koşula çok dikkat etmektedir. Özellikle de Osmaneli Belediyesi memur alımı söz konusu olduğunda, en az lise ve dengi bir okuldan mezun olma kriteri birçok ilanında bulunmaktadır. Belirli bir fakültenin ilgili bölümünden mezun olan donanımlı adayların ise belediye alımlarında şansı daha yüksektir.

Genel memur alımlarına başvuru yapan kişi sayısının fazla olması, rekabetinde artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle memur alımları için başvuruda bulunacağınızda bilgisayar kullanımı gibi alanlara dair sertifikanız var ise mülakata rahatlıkla çağrılabilirsiniz. Mülakat sırasında dikkate alınan kriterleri ise kurumun önceli memur alımı ilanlarını inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Osmaneli Belediyesi İş İlanları

Osmaneli’in var olan kent kimliğinin korunmasına devam ederek geliştirilmesi, ekonomik faaliyetlerin şekillenmesi ve ilçenin sembol bir kent haline gelmesi hedefiyle sürdüğü faaliyetleri kapsamında personel alımı yapacak kurum, kadrosunda çalışmak isteyen vatandaşlarını internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlayarak bilgilendirecek.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Osmaneli Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Osmaneli Belediyesi kadrosunda personel olmak isteyenlerin zaman zaman belediyenin internet sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanlarını dikkatli bir şekilde takip etmeleri gerekmektedir. Osmaneli Belediyesi insan kaynakları biriminin çalışması ile yayınlanacak olan personel alım ilanında belirtilen şartlara uygun olan adayların belediyenin sitesinde yayınlanacak olan iş başvuru formunu doldurarak ön başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuruları kurum kriterlerine uygun olan adaylarla kurum tarafından iletişime geçilmekte ve adaylar mülakata tabi tutulmaktadır. Mülakatı da başarı ile tamamlayan adaylar için güvenlik soruşturması yapılmakta ve buna göre işe alım süreci başlatılmaktadır.

Osmaneli Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Osmaneli Belediyesi'nde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Osmaneli Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Osmaneli Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Osmaneli Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Osmaneli Belediyesi ve Niğde'de bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Osmaneli Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Osmaneli Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

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