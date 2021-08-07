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Orman yangınlarıyla mücadelede son durum

İletişim Başkanlığı, 225 yangının kontrol altına alındığını, 2 ilde 5 yangının devam ettiğini açıkladı.

Orman yangınlarıyla mücadelede son durum
07 Ağustos 2021 Cumartesi 14:49

28 Temmuz itibarıyla ülkenin birçok noktasında peş peşe başlayan orman yangınlarıyla mücadele, 11. gününde de havadan ve karadan müdahaleler ile devam ediyor.

Çok sayıda itfaiye ekibi, orman işçisi ve vatandaşın görev aldığı soğutma çalışmalarının yanı sıra, afetzedeler için de destekler hızla sürdürülüyor.

İletişim Başkanlığı'ndan, yangınlarla ilgili 7 Ağustos saat 14.00 itibariyle güncel durum bilgilendirmesi yapıldı.

"225 YANGININ 220'Sİ KONTROL ALTINDA"

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"225 orman yangınının 220'si kontrol altına alınırken, devam eden yangınların söndürülmesi için devletimizin tüm imkanları seferber ediliyor.  9 İHA, 16 uçak, 58 helikopter, 150 iş makinesi ,850 arazöz, 5250 personel görevde."

"5 YANGIN DEVAM EDİYOR"

2 ildeki 5 bölgede devam eden yangınlar için ise söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

  • Muğla - Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan,

  • Isparta - Sütçüler

Orman yangınlarıyla mücadelede son durum #1


Kaynak: Kamu Saati Özel
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