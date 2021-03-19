Orhan Gencebay kendisini eleştirenlere yanıt verdi

Siyasi düşünceleri yüzünden eleştirilere maruz kalan Gencebay, "Bu cahiller bana hakaret etseler ne fark eder" ifadesini kullandı.

Türkiye'deki siyasi görüşü hakkında firkirlerini sık sık açığa vuran sanatçı Orhan Gencebay, yaptığı açıklamalarla muhalefet kanadı tarafından linç ediliyor.

Gencebay'ın, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere katılması da tepkiyle karşılanmıştı.

Gencebay en son, CHP'ye Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi demeyi yanlış bulduğunu söylerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da övgülerde bulunmuştu.

Gencebay, bu açıklamaları sonrası kendisinin eleştirildiğini belirterek Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a yine açıklamalarda bulundu.

"BU CAHİLLER BANA HAKARET ETSE NE OLUR"

Orhan Gencebay, yaptığı açıklamada kendisini eleştirenlere cahil diyerek şu ifadeleri kullandı;

"Bazı zavallı cahiller ve art niyetliler Atatürk'ümüze, Peygamber Efendimize öyle hakaretler ediyorlar ki, tahammül etmek imkansız. Bu cahiller bana hakaret etseler ne fark eder. Ben ne konuştuysam hepsini bilerek ve bilgiye dayalı konuştum. Atatürk'ümüz der ki; ‘Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır’ Ben her zaman vatanımın ve devletimin yanındayım. Ülkeme kim iyi hizmet ederse ona saygı duyarım ve sahip çıkarım.”