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Orgeneral AYTAÇ YALMAN korona virüsü nedeni ile mi öldü?

Orgeneral Aytaç Yalman corona virüsü, Aytaç Yalman neden öldü,Aytaç yalman kimdir

Orgeneral AYTAÇ YALMAN korona virüsü nedeni ile mi öldü?
19 Mart 2020 Perşembe 15:54

Sözcü ve Hürriyet gazetesinin haberine göre,

Pazartesi günü yaşama veda eden eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kara kuvvetleri eski komutanımız 79 yaşındaki AYTAÇ YALMAN,pazartesi günü hayatını kaybetmişti.Hastaneye yatmayı da reddeten Aytaç Yalman,pazartesi günü hayatını kaybetti.

ORGENARAL AYTAÇ YALMAN'IN CORONA VİRÜSÜ NEDENİ İLE ÖLDÜĞÜ AÇIKLANDI

Açıklamada, Yalman'da 11 Mart'ta nefes darlığı şikayeti başladığı kaydedildi.

Yazılı açıklamada süreç şu şekilde açıklandı:

-12 Mart ta şikayetleri nedeniyle Fenerbahçe Orduevi Doktoru eve çağırılmış. Orduevi Doktorundan alınan bilgiye göre : Fizik muayene bulguları (12.03.2020) : Dispneik,hafif taşipneik, Ateş 38.5, NDS: 96, Sat: Oda havasında %92,Dinlemekle akciğerde bilateral raller mevcut. Bu bulgular ile orduevi hekimi hastaneye gitmesi gerektiğini bildirmiş ancak hasta kabul etmemiş, kendisine evde serum tedavisi uygulanmasını istemiş

Eşinin test sonucunun COVID pozitif gelmesi üzerine merhum Aytaç Yalman'ın klinik tablosunun da uyumlu olduğu dikkate alındığında COVID 19'a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur.

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