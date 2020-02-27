Onlarca Şehit olduğu iddia ediliyor, Twitter erişilemiyor,Cumhurbaşkanlığı acil toplandı

Kamusaati.com Köşe yazarlarımızdan (KAYSADER) Kayseri Yazarlar Şairler ve Sanatçılar Derneği'nde Başkanı Yusuf Doğdu Beyden Yine Muhteşem bir Şiir Daha "SÖZ" Şiiri Berbati Yusuf DOĞDU Detaylar haberde...