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Onlarca Şehit olduğu iddia ediliyor, Twitter erişilemiyor,Cumhurbaşkanlığı acil toplandı

Beştepe'de güvenlik zirvesi Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik zirvesi başladı.

Onlarca Şehit olduğu iddia ediliyor, Twitter erişilemiyor,Cumhurbaşkanlığı acil toplandı
27 Şubat 2020 Perşembe 23:38

Twitter kilitlendi.50'nin üzerinde şehit haberi olduğu haberleri bir anda Twitter'de gündem oldu!Haber almaya çalışıyoruz..Kamusaati.com'u takip edin

ACI HABERLER GELDİĞİ SÖYLENİYOR

Ankara'da hareketli dakikalar yaşanıyor.

İdlib'de askerlerimizin hedef alındığına dair iddiaların ardından acil toplantı kararı alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de güvenlik zirvesi başladı.

Toplantıya; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kuvvet komutanları ve çok sayıda üst düzey bürokrat katıldı

Twitter'e girmeye çalışan kullanıcılar böyle bir uyarı alıyor

Çok sayıda şehidimizin olduğu söyleniyor..Birçok ajanstan bilgi almaya çalışıyoruz..

Ayrıntılar gelecek..

CHP'DE ACİL TOPLANTI KARARI ALDI

Ankara'da acil bir güvenlik toplantısı yapılırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun da CHP MYK'sını acil olarak topladığı belirtildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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