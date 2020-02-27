Onlarca Şehit olduğu iddia ediliyor, Twitter erişilemiyor,Cumhurbaşkanlığı acil toplandı

Beştepe'de güvenlik zirvesi
Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik zirvesi başladı.
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Ankara'da hareketli dakikalar yaşanıyor.
İdlib'de askerlerimizin hedef alındığına dair iddiaların ardından acil toplantı kararı alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de güvenlik zirvesi başladı.
Toplantıya; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kuvvet komutanları ve çok sayıda üst düzey bürokrat katıldı
Twitter'e girmeye çalışan kullanıcılar böyle bir uyarı alıyor
Çok sayıda şehidimizin olduğu söyleniyor..Birçok ajanstan bilgi almaya çalışıyoruz..
Ayrıntılar gelecek..
CHP'DE ACİL TOPLANTI KARARI ALDI
Ankara'da acil bir güvenlik toplantısı yapılırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun da CHP MYK'sını acil olarak topladığı belirtildi.
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