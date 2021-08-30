Önemli toplantıları bu hafta yapmayın! 30 Ağustos-5 Eylül 2021 haftalık burç yorumları haberimizde!

30 Ağustos-5 Eylül 2021 haftalık burç yorumları haftanın şanslılarından haftanın en negatifine kadar her şeyi gözler önüne seriyor. 30 Ağustos haftasına Koç burcunun gerginlik konusunda dikkat etmesi gerekiyor, Yengeç burçları için sağlık konuları önemli hâle gelecek.

30 Ağustos-5 Eylül 2021 haftalık burç yorumları her hafta takip ediliyor. 30 Ağustos haftasında kimler daha şanslı, hangi burçlar isteğine ulaşacak? 30 Ağustos haftasına Koç burcunun gerginlik konusunda dikkat etmesi gerekiyor, Yengeç burçları için sağlık konuları önemli hâle gelecek. İşte haftanın yıldızlarından haftanın şanslılarına kadar 30 Ağustos-5 Eylül 2021 haftalık burç yorumları...

30 Ağustos haftasına Ay İkizler burcunda başlıyoruz. Pazartesi günü Merkür Terazi burcuna girecek. Hafta ortasında görüşmeler adına uyumlu enerjiler yok. Çarşamba günü iletişim anlamda zorlanabileceğimiz enerjiler güne hâkim olabilir zira gökyüzünde Ay ile Merkür arasında karşıt açı meydana geliyor olacak. Perşembe günü Mars Neptün karşıt açısının etkisiyle hedeflerimizi belirlemekte zorlanabiliriz. Önemli toplantı ve görüşmelerimizi bugünlere getirmememiz yerinde olacaktır. Hafta sonu Ay Aslan burcunda ilerliyor olacak.

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI

Sevgili Koç burçları yükselen burcu Koç olanlar, 30 Ağustos haftasına Ay İkizler burcunda ilerliyorken başlıyoruz. Merkür pazartesi günü karşıt burcunuz olan Terazi burcuna geçiş yapacak. İkili ilişkilerinizle ilgili konulara daha fazla odaklanıyor olacaksınız. Hafta ortasında Ay'ın Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte ailenizle ilgili temalar öne çıkıyor olacak. Perşembe günü gökyüzünde gerginlik yaratabilecek enerjiler hâkim olabilir. Bu anlamda dikkatli olmanızda yarar var. Cuma günü hem ikili ilişkileriniz adına hem de iş görüşmeleriniz adına çok uygun enerjiler yok. Bugünlere önemli işlerinizi denk getirmemeye dikkat etmenizde yarar var. Hafta sonu Ay Aslan burcunda ilerliyorken çocuklarınızla ilgili konulara daha fazla odaklanıyor olacaksınız. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI

Sevgili Boğa burçları ve yükselen Boğa burcu olanlar, ağustos ayının son haftasına Ay İkizler burcundayken başlıyor olacağız. Parasal konular haftanın ilk günlerinde önemli hale gelebilir. Hafta ortasında yakın çevrenizle ilgili konulara odaklanabilirsiniz. İlişkilerinizde sorunlar yaşıyorsanız bugünlerde çok üstüne gitmemeniz iyi olacaktır. Perşembe günü Mars ile Neptün'ün zorlayıcı açısı hedeflerinizi belirlemenizde zorlanabileceğinizi gösteriyor. Cuma akşamı Ay Aslan burcuna geçiş yapıyor olacak. Evinizle ilgili konularda otoritenizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. Tüm işlerinizin yolunda gideceği harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 30 Ağustos haftasına girerken haftanın ilk iki günü bireysel konularınız çok daha fazla dikkat çekiyor olacak. Hafta başında Ay Son dördün fazında aklınıza takılan birtakım konuları yeniden değerlendirmeniz iyi olabilir. Hafta ortasında mevcut paranızı koruma altına almak adına belirli yatırımlar yapmak istiyorsanız perşembe gününü değerlendirebilirsiniz ancak hedeflerinizle ilgili dağılmamaya dikkat etmelisiniz. Cuma günü Ay Aslan burcuna geçmeden önce içsel anlamda birtakım zorlanmalarınız olabilir. Hafta sonu yakın çevrenize daha odaklı olacağınız durumlar yaşayabilirsiniz. Pazar günü daha Merkür Satürn uyumlu açısı organize olmanız adına destekleyici olacaktır. Güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları ve yükselen burcu Yengeç olanlar, Hafta başında Ay arka alanınızda ilerliyorken geri planda kalmış olan konularınızla ilgili olarak yoğun bir iletişimde olabilirsiniz. Çarşamba sabahı saat 08.26'da Ay sizlerin burcuna geçecek. Haliyle bireysel konularınız ve sağlığınızla ilgili konular hafta başında önem kazanıyor olacak. Perşembe günü gündüz saatlerinde ilişkilerinizle ilgili isteklerinizi karşı tarafla konuşabilirsiniz. Cuma günü sabah saatlerini sportif faaliyetlere ayırmak içsel anlamdaki zorlayıcı enerjileri dağıtmak adına iyi olabilir. Saat 08.37 ile 18.58 arasında yeni bir iş başlatmamanız Ay boşlukta olacağı için önem kazanıyor. Cumartesi günü sizler için kısıtlayıcı enerjiler söz konusu olabilir. Hafta sonu parasal konularınız öne çıkabilir. Hepinize iyi haftalar dilerim.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Sevgili Aslan burçları ve yükselen burcu Aslan olanlar, 30 Ağustos haftasına temkinli enerjilerle giriyor olacaksınız. Bilhassa hafta başında sosyal çevrenizle olan ilişkileriniz açısından gergin enerjiler var. Çarşamba günü Ay Yengeç burcuna geçiş yapacak. Hafta ortasındaki iki gün boyunca sosyal çevre konularınız çok daha önem kazanıyor olacak. Hafta sonuna doğru yoğun ve zorlayıcı enerjiler söz konusu olacak gözüküyor. Bilhassa cuma akşamı ikili ilişkilerinizde, partnerinizle fazla çekişmeli ve hararetli konuşmalarınız söz konusu olabilir. Cuma ve cumartesi günleri Ay'ın sizin burcunuza geçmesiyle beraber bireysel konularınızla ilgili önemli kararlar almaya yatkın bir zaman diliminde olabilirsiniz. Hepinize güzelliklerle dolu bir hafta dilerim.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Sevgili Başak burçları ve yükselen burcu Başak olanlar, kariyerinizle ilgili konuların ön planda olacağı Pazartesi ve salı günlerini önemli ve aktif bağlantılar kurmak adına değerlendirebilirsiniz. Çarşamba günü bilhassa günün ilk yarısında daha kendi halinizde kalmanızda yarar zira gökyüzü arkadaşlarınızla ilişkilerinizde fazla tepkisellik nedeniyle yaşanabilecek gerilimlere işaret ediyor. Hafta sonuna doğru çevrenizle birtakım gerilimler içerisinde olabilir ve kısıtlayıcı enerjiler sizi sarabilir. Hepinize güzel ve sağlıklı bir hafta dilerim.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Sevgili Terazi burçları ve yükselen burcu Terazi olanlar, 30 Ağustos haftasına Ay İkizler burcunda ilerliyorken başlıyoruz. Merkür pazartesi günü sizin burcunuza geçiş yapacak. Bireysel konularınızla ilgili konulara daha fazla odaklanıyor olacaksınız. Hafta ortasında Ay'ın Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte kariyerinizle ilgili temalar öne çıkıyor olacak. Perşembe günü gökyüzünde gerginlik yaratabilecek enerjiler hâkim olabilir. Bu anlamda dikkatli olmanızda yarar var. Cuma günü hem ikili ilişkileriniz adına hem de iş görüşmeleriniz adına çok uygun enerjiler yok. Bugünlere önemli işlerinizi denk getirmemeye dikkat etmenizde yarar var. Hafta sonu Ay Aslan burcunda ilerliyorken sosyal çevrenizle ilgili konulara daha fazla odaklanıyor olacaksınız. Hepinize güzel enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Sevgili Akrep burçları ve yükselen burcu Akrep olanlar, ağustos ayının son haftasına Ay İkizler burcundayken başlıyor olacağız. Ortak paylaşımlarınızla ilgili konular haftanın ilk günlerinde önemli hale gelebilir. Hafta ortasında uzak çevrenizle ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Uzak çevrenizle ilişkinizde sorunlar yaşıyorsanız bugünlerde çok üstüne gitmemeniz iyi olacaktır. Perşembe günü Mars ile Neptün'ün zorlayıcı açısı hedeflerinizi belirlemenizde zorlanabileceğinizi gösteriyor. Cuma akşamı Ay Aslan burcuna geçiş yapıyor olacak. Kariyerinizle ilgili konularda otoritenizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. Hepinize iyi haftalar dilerim.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Sevgili Yay burçları ve yükselen burcu Yay olanlar, 30 Ağustos haftasına girerken haftanın ilk iki günü ikili ilişkilerinizle ilgili konularınız çok daha fazla dikkat çekiyor olacak. Hafta başında Ay Son dördün fazında aklınıza takılan birtakım konuları yeniden değerlendirmeniz iyi olabilir. Hafta ortasında ortak kazanımlarınızı koruma altına almak adına belirli yatırımlar yapmak istiyorsanız perşembe gününü değerlendirebilirsiniz ancak hedeflerinizle ilgili dağılmamaya dikkat etmelisiniz. Cuma günü Ay Aslan burcuna geçmeden önce içsel anlamda birtakım zorlanmalarınız olabilir. Hafta sonu uzak akrabalarınızla ilgili konulara daha odaklı olacağınız durumlar yaşayabilirsiniz. Pazar günü daha Merkür Satürn uyumlu açısı organize olmanız adına destekleyici olacaktır. Hepinize iyi ve bol bereketli bir hafta dilerim.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Hafta başında Ay İkizler burcunda ilerliyorken işlerinizle ilgili konularınızda yoğun bir iletişimde olabilirsiniz. Çarşamba sabahı saat 08.26'da Ay karşıt burcunuza geçecek. Hâliyle ikili ilişkilerinizle ilgili konularınız hafta başında önem kazanıyor olacak. Perşembe günü gündüz saatlerinde ilişkilerinizle ilgili isteklerinizi karşı tarafla konuşabilirsiniz. Cuma günü sabah saatlerini sportif faaliyetlere ayırmak içsel anlamdaki zorlayıcı enerjileri dağıtmak adına iyi olabilir. Saat 08.37 ile 18.58 arasında yeni bir iş başlatmamanız Ay boşlukta olacağı için önem kazanıyor. Cumartesi günü sizler için kısıtlayıcı enerjiler söz konusu olabilir. Hafta sonu ortak kazanımlarınızla ilgili konularınız öne çıkabilir. Hepinize güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Sevgili Kova burçları ve yükselen burcu Kova olanlar, 30 Ağustos haftasına temkinli enerjilerle giriyor olacaksınız. Bilhassa hafta başında çocuklarınızla olan ilişkileriniz açısından gergin enerjiler var. Çarşamba günü Ay Yengeç burcuna geçiş yapacak. Hafta ortasındaki iki gün boyunca işinizle ilgili konularınız çok daha önem kazanıyor olacak. Hafta sonuna doğru yoğun ve zorlayıcı enerjiler söz konusu olacak gözüküyor. Bilhassa cuma akşamı ikili ilişkilerinizde, partnerinizle fazla çekişmeli ve hararetli konuşmalarınız söz konusu olabilir. Cuma ve cumartesi günleri Ay'ın karşıt burcunuza geçmesiyle beraber ikili ilişkilerinizle ilgili konularınızda önemli kararlar almaya yatkın bir zaman diliminde olabilirsiniz. Hepinize güzel enerjilerin etkili olacağı güzel bir hafta dilerim.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Sevgili Balık burçları ve yükselen burcu Balık olanlar, evinizle ilgili konuların ön planda olacağı pazartesi ve salı günlerini önemli ve aktif bağlantılar kurmak adına değerlendirebilirsiniz. Çarşamba günü bilhassa günün ilk yarısında daha kendi halinizde kalmanızda yarar zira gökyüzü arkadaşlarınızla ilişkilerinizde fazla tepkisellik nedeniyle yaşanabilecek gerilimlere işaret ediyor. Hafta sonuna doğru sosyal çevrenizle birtakım gerilimler içerisinde olabilir ve kısıtlayıcı enerjiler sizi sarabilir. Hepinize güzel enerjilerin aktif olduğu bir hafta dilerim.

BU HAFTANIN AY BOŞLUKTA ZAMANLARI

Aynı zamanda bu hafta işlerimizi planlarken aşağıdaki zamanlarda yeni bir iş başlatmamaya özen göstermemizde yarar var. Çünkü Ay boşluktayken başlanılan işleri tamamlamak zordur. Bu sürelerde keyifli vakit geçirebilir veyahut daha önceden başlamış olduğunuz işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

EYLÜL 2021 AY BOŞLUKTA LİSTESİ

Ay'ın boşluğa girme zamanı Ay'ın boşluktan çıkma zamanı

31 Ağustos 23.48 01 Eylül 08.26

03 Eylül 08.37 03 Eylül 18.58

05 Eylül 17.22 06 Eylül 02.06