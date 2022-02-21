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Ona "Ölümsüz Türk" diyorlar, 399 yaşında olduğu söylenen adam dünyayı hayrete düşürdü

399 yaşında ve Türk olduğu iddia edilen adamın fotoğrafları sosyal medyada gündeme oturdu. Video, tartışmaları da beraberinde getirdi. Adamın yaşına inanmayanlar kadar inananların sayısı da bir hayli fazla.

Ona "Ölümsüz Türk" diyorlar, 399 yaşında olduğu söylenen adam dünyayı hayrete düşürdü
21 Şubat 2022 Pazartesi 12:22

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa süre içerisinde gündeme oturdu. Söz konusu videodaki adamın 399 yaşında ve Türk olduğu iddia edildi. Dünyayı hayrete düşüren olay, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir taraf bu kadar yaşamanın imkansız olduğunu savunurken, diğer taraf ise "doğru olabilir" görüşünde birleşti.

AKRABASI İDDİALARI YALANLADI

Videonun kısa süre içerisinde dünya genelinde yayılmasının ardından adamın akrabaları da açıklama yapmak zorunda kaldı. Yaşlı adamın akrabası, adamın 399 değil 109 yaşında olduğunu belirtti. Yaşlı adamın akrabası konuyla ilgili yaptığı açıklamada adamın Türk olmadığını Taylandlı olduğunu söyledi. Fakat bazı sosyal medya kullanıcıları, akrabanın bilerek bilgi sakladığını ve adamın Türk olduğunu öne sürdü.

İşte yaşlı adamın fotoğrafları:


Kaynak: Kamu Saati Özel
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