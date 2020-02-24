Kayseri'nin İncesu İlçesinde Sosyal Projelerine devam eden Ömer Yılbat Çocukların yüzünü güldürmeye Hız Kesmeden Devam Ediyor, 2020 yılında sosyal yardımlaşma faliyetleri Kayseri İncesu İlçesinde Ömer Yılbat Durmadan Kimsesizlerin Kimsesi Olmaya Devam Ediyor...Gelecek Hayallerinin Güzelliğine İnananlara Aittir Biz Başaracağız' sloganıyla yola çıkan Ömer Yılbat, Kayseri'nin İncesu İlçesinden başlayarak bu güzel ve anlamlı iyilik harekerini tüm Kente yaymaya çalışıyor. Detaylar Haberde...

Ömer Yılbat Sosyal Projelerine Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kayseri'de 'Gelecek Hayallerinin Güzelliğine İnananlara Aittir Biz Başaracağız' sloganıyla yola çıkan Ömer Yılbat, Kayseri'nin İncesu İlçesinden başlayarak bu güzel ve anlamlı iyilik harekerini tüm Kente yaymaya çalışıyor. Kimsesizlerin Kimsesi Olarak Çıkılan Yolda Zor durumda olanları ve Öğrencileri unutmayan gönüllü takımı, bu kez de yoksullar ve İhtiyaç Sahibi Öğrenciler için Hayırsever Kayseri Halkından Kırtasiye, kışlık kıyafetlerle çeşitli malzemeler toplayarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.





Kayseri İli İncesu İlçesinde Faliyet gösteren Ömer Yılbat ve Ekibi İlçenin merkezi ve köylerinde ihtiyaç sahibi olan kişileri titizlikle tespit ederek, Bu Anlamlı iyilik hakeretine duyarsız kalmayan Hayırseverlerden topladıkları yardım malzemelerini kendilerine iletiyor. Bu kapsamda Kulübün Kurucu Başkanı Ömer Yılbat, Kayseri'nin İncesu İlçesinde Bir anlamlı ve çok duygulandıran bir yardıma daha imza attılar. Kayseri'nin İncesu ilçesinde İnder Sosyal Yardımlaşma Kulübü İhtiyaç Sahipleri İçin yardım faaliyetlerine bağımsız olarak devam ediyor.Kayseri İli İncesu İlçesinde Faliyet gösteren Ömer Yılbat ve Ekibi İlçenin merkezi ve köylerinde ihtiyaç sahibi olan kişileri titizlikle tespit ederek, Bu Anlamlı iyilik hakeretine duyarsız kalmayan Hayırseverlerden topladıkları yardım malzemelerini kendilerine iletiyor. Bu kapsamda Kulübün Kurucu Başkanı, Kayseri'nin İncesu İlçesinde Bir anlamlı ve çok duygulandıran bir yardıma daha imza attılar.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan Ecrin M. İsimli Çocuğumuzun durumu hakkında kendisine bilgi veren vatandaşlar aracılığla harekete geçen Yılbat şöyle konuştu;

Bir arkadaşım facebooktan bana ecrinin durumunu yazdı bende hemen ilgilneceğimi belirtip harekete geçtim. İlk önce okuluna tespit için gitttiğimde sağolsun müdür bey ile öğrencimizin yanına gittik. Bu güzel yavrumuzun soğuk kış günlerinde ne giyelecek doğru dürüst bir ayakkabısı vardı nede montu hemen ailesinin yaşadığı tespit ettik. Ev Gittiğimizde ailemizin maddi durumu o kadar kötüydü ki biraz ailesiyle sohbet ettik baba kış gününde işten çıkarılmış iş yok aş yok aile çok zor durumda kalmış birde üstüne işten çıkarılan kardeşimizin eşinin hamilelelik durumu bizleri derinden yaradı. Hemen çocuğumuz ve Ailemiz için çalışmalara başladık esnaflarımıza Hayırsever abilerimize durumu anlattık. Ardından hemen herkes elinden geleni yapmak için harekete geçti.

Çoçuğumuzun kış aylarında üşümemesi için okuluna üşümeden gidip gelmesi için işe çocuğumuzla başladık ve hemen bir hayırseverimiz tarafından kızımıza ayakkabı alındı.

Çocuğumuzun yine kış aylarında üşümememesi için başka bir hayırsever abimiz tarafından Çoçuğumuza kışlık mont aldık.

Ve diğer kıyafet alışverişini yaptıktan sonra çocuğumuzu evine getirdik. fakat hala işimiz bitmemişti. Hamile olan annesi vardı ve doğumu da çok yaklaşmıştı. Ardından hemen anne için koları sıvadık. Yeni Doğacak çocuğumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için seferbelik başlatık ve yine kalbi temiz yüreği temiz abilerimiz kardeşlerimiz değerli büyüklerimiz bizlerle birlikte harekete geçti. Ömer Yılbat'a Ulaşmak İçin ve Facebook Profili İçin Tıklayınız!!!! Hemen bir abimiz bizlere portatif beşik vereceğini söyledi ve kendsinden onu teslim alarak ailemize kurulumunu yaparak teslim etttik. Beşik İhtiyacını Karşıladığımız Ailemiz İçin bir diğer Hayırsever Ablamız Tarafından Yeni Doğacak Bebeğimizin Kalan Bütün İhtiyaçları Karşılanmıştır. Rabbim Vatana Millete Hayırlı Bir Evlat Olarak Yetişmeyi Nasip Etsin, Rabbim Hayırseverlerimizi Bu Ülkenin Başından Eksik Etmesin Hepsinden Allah Razı Olsun İnşallah

İncesumuz İçin Gece Gündüz Demeden Çalışmaya ve Kimsesizlerin Kimsesi Olmaya Devam Edeceğiz.



Büyük destekleriyle adından sıklıkla söz ettiren İnnecioğlu Şirketler Gurubu Ceo' su Nazmi Yakut'un kendisine sürekli destek olduğunu destek verdiğini Belirten Ömer Yılbat İhtiyaç sahibi kişilere ulaşmada sayının gün geçtikçe artarak devam ettiği belirtildi.

Biz bu işleri benimsedik gönlümüzü verdik Durmadan yorulmadan incesuda ne varsa biz orda olacagiz Rabb'im bizlere yardım eden Abilerimizi kardeşlerimizi eksik etmesin onlar olmasa biz başaramazdık hepsi sağolsun varolsun güzel düşüncelerinden desteklerinden dolayı herese çok teşekkür ediyorum dedi.

Bugün Hayırseverlerimizin Desteği ile başlattığımız iyilik hareketinde çok güzel sonuçlar aldık. Rabbim Hayırseverlerimizi Bu Ülkenin Başından Eksik Etmesinn, Rabbim Birinizi Bin Yapsın İnşallah

Yine Hedeflediğimiz Gibi Bir Çocuğumuzun Daha Sevinmesine Vesile Olan Bütün Hayırseverlerimize Canı Gönülden Teşekkür Ederiz Sağolun Varolun Allah'a Emanet Olun

Rabbim İşinizi Gücünüzü Rast Getirsin...

Hayatım Boyunca, Gönül Kırmadan Gönül Alarak Yaşamaya Özen Gösterdim. Herşeyin Geçici Olduğu Şu Fani Dünyada, Ben Ne Yapıyorsam Önce Allah Sonra Vatanımız, Milletimiz Ve Geleceğimizin Teminatı Gençlerimiz İçin Yapıyorum...

Bana Hiç Bir Zaman Bedavadan Birşey Verilmedi. Rabbimin İzni ile, Bugün Geldiğim Noktaya Tırnaklarım İle Kazıyarak Namusum ve Şerefim ile Geldim Bundan Sonrada Geleceksem, Yine Namusum Şerefim İle Gönül Ala Ala Geleceğim...

Herkese Saygılar Sevgiler Selamlar... diyen Ömer Yılbat beyi bizde kamusaati.com ailesi olarak canı gönülden destekliyoruz. Bu Ülken

in Sizler Gibi İnsanlara çok İhtiyacı var Çok Teşeşkür ederiz saygılar sunarız İYİKİ VARSINIZ.

Ömer Yılbat'a Ulaşmak İçin ve Facebook Profili İçin Tıklayınız!!!!

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