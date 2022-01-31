Ömer Yılbat, İNCESU'da GÖNÜLLERİ FETHETMEYE DEVAM EDİYOR

Kayseri ili İncesu İlçesinin Sevilen İsimlerinden Ömer Yılbat gönülleri fethetmeye devam ediyor. Kayseri'nin İncesu İlçesinde Yediden yetmişe herkesin sevgisini saygısını kazanan Ömer Yılbat, ilçede kapısını çaldığı ihtiyaç sahipleriyle ve dar gelirli ailelerle kurduğu yakın ilişki ile yardım çalışmalarına hız kesmeden devam ederek gönüllülere örnek olan Ömer Yılbat, mesai gözetmeksizin yanında olduğu insanların hayat hikayelerine ortak olmaya devam ediyor.

Son zamanlarda yaptığı çalışmalarla Ulusal Medyada da adından sıkça söz ettiren, Kayseri ili İncesu İlçesinin Sevilen İsimlerinden Ömer Yılbat gönülleri fethetmeye devam ediyor. Kayseri'nin İncesu İlçesinde Yediden yetmişe herkesin sevgisini saygısını kazanan Ömer Yılbat, halkın sorunlarıyla hem hal olmaya devam ediyor. İncesu Aşığı olan Ömer Yılbat İlçede kapısını çaldığı ihtiyaç sahipleriyle ve dar gelirli ailelerle kurduğu yakın ilişki ile çalışmalarına hız kesmeden devam ederek gönüllülere örnek olan Ömer Yılbat, gece gündüz demeden yanında olduğu insanların hayat hikayelerine ortak olmaya devam ediyor. İncesu İyilik hareketi Lideri Ömer Yılbat ve Ekibi, Sosyal medya üzerinden ziyaretleri paylaşan YILBAT'a sosyal medya üzerinde teşekkür mesajı yağdı.

Ömer Yılbat Gönülleri Fethetmeye Devam Ediyor

Yediden yetmişe herkesin gönlünü kazanan Ömer Yılbat ve Ekibi, özellikle yaz ayında kendi imkanlarıyla çocuklar için yaklaşık 25 kovan arı ile özel olarak erciyesin eteklerinde ürettiği çiçek balını çocuklara dağıtan, ve gerçekleştirdiği aile ziyaretlerinde kapsamında bugün de mahalledeki çocuklarla birlikte kardan adam yaparak, çocukların gönüllerinde taht kurdu. Ömer Yılbat ve Ekibi ilçedeki ailelere sürpriz ziyarette bulunarak çocuklarla çocuk, büyüklerle büyük olmaya devam ediyor. Bizde Kamusaati.com olarak yürekten tebrik ediyor her türlü çalışmasında yanında olduğumuzu buradan bir kere daha ilan ediyoruz.

1 ASIRLIK BİR ÖMRÜ ZİYARET

Kayseri ili İncesu İlçesinin Sevilen İsimlerinden Ömer Yılbat ilçede yaşayan Yaşlı ve Engelli vatandaşlara, Dilediğiniz zaman emrinizdeyim diyerek onlarla birlikte olmaya, eşi ile beraber yaşlı vatandaşları ve engelli vatandaşları ziyaret ederek onların derdiyle dertlenip, mutluluklarıyla mutluluğu paylaşıyorlar.

Ömer Yılbat Yaptığı açıklamada; İlçede yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlara sizlerin 24 saat emrinizdeyim, ne zaman isterseniz bana telefon etmeniz yeterli. Sizler bizim annemiz, babamızsınız, sizlere değer veriyoruz. Sizler yalnız değilsiniz. Ben Ömer Yılbat ve Ekibim olarak yanınızdayım. Dilediğiniz takdirde emrinizdeyim. Virüs illetinden hala daha kurtulmuş değiliz ama bir nebze de olsun sizleri ziyaret edip ellerinizi öperek sizleri mutlu etmek istedik. Sizleri mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere.” Dedi.

Dar gelirli ailelerle karşı çok özen gösteren onların dertleriyle dertlenip, sevinçleriyle sevinen Ömer Yılbat ziyaret ettiği her aile süpriz ziyaretlerinden ötürü çok şaşkın ve mutlu olduklarını belirtirken Ömer Yılbat’a teşekkür etti.

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