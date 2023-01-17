Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
ilanlar
ilanlar
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0
2
BES2023
BES2023
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
3

Ömer dizisindeki emzirme sahnesine tepki yağdı! 'Kimse biz ne yapıyoruz demedi mi?'

Dün akşam 2. bölümüyle ekrana gelen Ömer dizisi, sosyal medyada gündeme oturdu. Emine karakterinin kardeşini emzirdiği sahne tepkilere yol açarken bazı sosyal medya kullanıcıları, söz konusu sahneyi dizinin profesyonelliğine uygun bulmadı.

Ömer dizisindeki emzirme sahnesine tepki yağdı! 'Kimse biz ne yapıyoruz demedi mi?'
Kamusaati
Kamusaati
17 Ocak 2023 Salı 22:50

Kadrosunda Selahattin Paşalı, Merve Dizdar, Gökçe Bahadır gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisi, dün akşam milyonları ekrana kilitledi. Dizide Emine karakterine hayat veren Çağla Naz Kargı'nın ağlayan kardeşini emzirerek susturması, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından garip karşılandı.

Ömer ve Gamze'nin zorlu aşkını anlatan Ömer dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren seyirciden tam puan aldı.

Üsküdar Selimiye'de çekilen dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle şimdiden birçok izleyicinin kalbini kazandı.

Ancak Ömer dizisi, dün akşam yayınlanan bölümüyle eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.

Sosyal medyanın gündemine oturan ilginç sahneye Twitter'da çok sayıda yorum geldi. İşte onlardan bazıları...


Kaynak: Kamu Saati Özel
Benzine 60 Kuruş, Motorine 1 lira 5 kuruşluk zam
Benzine 60 Kuruş, Motorine 1 lira 5 kuruşluk zam
0
Otobüs şoförüne yumruklu saldırı kamerada, kanlar içinde kaldı
Otobüs şoförüne yumruklu saldırı kamerada, kanlar içinde kaldı
0
Tarım Kredi indirim rüzgarı başladı! Yumurta, şeker, çay, ayçiçek yağı ucuzun ucuzu fiyatlarla satışa çıktı
Tarım Kredi indirim rüzgarı başladı! Yumurta, şeker, çay, ayçiçek yağı ucuzun ucuzu fiyatlarla satışa çıktı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.