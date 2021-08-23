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Ömer Çelik: Türkiye göçmen kampı değildir

Diğer ülkelerin mülteci politikalarında Türkiye'ye uygulamaya çalıştığı yönlendirmeleri eleştiren Ömer Çelik, Türkiye'nin göçmen kampı ya da toplama kampı olmadığını söyledi.

Ömer Çelik: Türkiye göçmen kampı değildir
23 Ağustos 2021 Pazartesi 20:46

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK Toplantısı'nın ardından gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Gelen göçlere karşı Avrupa ve diğer ülkelerin Türkiye'yi ön plana atmasını eleştiren Çelik, Türkiye'nin göçmen kampı olmadığını söyledi.

Çelik, Afganistan'dan gelen göçlere karşı bazı ülkelerden 'maddi yardımda bulunalım' düşüncesi çıktığını aktararak, bunun saygısızlık olduğunu vurguladı.

"BİR MÜLTECİ DAHA KALDIRACAK KAPASİTEMİZ YOK"

Türkiye'nin bir tane daha mülteci kaldıramayacağına dikkat çeken Çelik, "Bir takım devletlerden açıklama yapılıyor. Türkiye'de şöyle bir mekanizma kuracağız ya da Türkiye'ye Afganistan'dan gelecek göç için biz daha fazla maddi yardımda bulunalım. Bütün bunların hepsi saygısızlıktır. Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak, bu gücü kaldıracak kapasitesi yoktur. Türkiye bu kadar yükü, bütün uluslararası toplum adına bu insanlar ölmesin diye yerine getirmiştir." dedi.

"TÜRKİYE GÖÇMEN KAMPI DEĞİLDİR"

Çelik, Türkiye'nin egemen bir devlet olduğunu da hatırlatarak, "Bu devletler adına konuşanlar, bu siyasetçiler bilsinler 'Türkiye göçmen kampı değildir, Türkiye toplama kampı değildir, burası yol geçen hanı da değildir.' Türkiye Cumhuriyeti devleti, sınırlarına hakimdir. Dolayısıyla Türkiye'ye sormadan yapılan açıklamaların gözümüzde değeri yoktur. Hepsi yok hükmündedir, Türkiye egemen bir devlet olarak kararını kendisi verir." ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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