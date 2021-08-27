Ölüm yardımında zaman aşımı var mı? Kaç lira?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), maaş ödemelerinin yanı sıra vatandaşlara yönelik bir çok desteği bulunmaktadır. Bunların büyük kısmı halk tarafından bilinmiyor. Bu nedenle, bir çok yardım alınmadığı içinde devlete kalıyor. Bu yardımların başında da ölüm yardımı diğer adıyla cenaze yardımı geliyor.

Ölüm yardımı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından vefat eden hak sahiplerinin 'şartları sağlamaları' halinde yakınlarına yapılan ödemedir. Cenaze ödemeleri her yıl değişmekte ve bir defaya mahsus yapılmaktadır.

ÖLÜM YARDIMINI KİMLER ALIR?

Ölüm parası SGK tarafından yapılır. Ve ölen emekli ya da sigortalının;

" Eşine,

" Eşi yoksa çocuklarına,

" Çocukları yoksa kardeşlerine ödenir.

" Onlar da yoksa cenaze masraflarını karşıladığını belgeleyen diğer kişilere ödenebilmektedir.

ÖLÜM YARDIMINI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Ölüm yardımı veya cenaze ödeneğinden yararlanmak için vefat eden kişinin bazı şartları taşıması gerekiyor. Yani bazı kriterleri yerine getirmek zorunda. Ölüm yardımı;

" Vefat eden emekli için ödenir. (kendi sigortalılığından dolayı aylık alıyor olması gerekir. Ölüm aylığı, dul ve ya yetim aylığı alanların vefatı halinde emekli ölüm yardımı ödenmez)

" Vefat eden kişinin en az 360 gün ssk, bağkur, emekli sandığı ya da diğer kapsamlarda ödenmiş primi varsa bu kişiler için de SGK tarafından cenaze masraf parası ödenir. Yani sgk olum parasi ödenebilmesi için kişinin illa emekli olması gerekmiyor.

ÖLÜM YARDIMI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Ölüm yardımından yararlanmak için başvuruda bulunmak gerekiyor. Vatandaşlar bu başvuru işlemini yapmadığı için yardımdan yararlanamıyor. Ölüm yardımı başvurusu kişinin en son emekli aylığı aldığı il/ilçe sosyal güvenlik merkezine, eğer emekli değilse en son çalışmasının bulunduğu SGK'ya yapılabilir.

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SGK ölüm yardımı başvurusu için istenen belgeler şunlardır;

" SGK cenaze ödeneği formu.

" Formu doldurup muhtara onaylatmanız gerekiyor.

" Ölüm yardım ödeneğine başvuran kişiye ait kimlik fotokopisi,

" Ölen kişiye ait ölüm belgesi.

ÖLÜM YARDIMINDA ZAMANAŞIMI VAR MI?

Ölüm yardımına ilişkin başvurunun yapılması üzerine, ödeme 2-3 ay içinde gerçekleşir. Ölüm parası bir defaya mahsus yapılır. Ve burada da zaman aşımı vardır. Cenaze ödeneğinde zaman aşımı, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır. Cenaze ödeneği tutarı her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılarak belirlenmektedir.br>