Öldürülen Leyla'nın Davasında Şok Gelişme Öldürülen Leyla'nın davasında savcı müebbet istedi Leyla Aydemir Davasında Neler Yaşandı Minik Leyla'nın Davasında 3 Tanık Daha dinlenecek mi?
Öldürülen Leyla'nın Davasında Şok Gelişme
Öldürülen Leyla'nın Davasında Şok Gelişme Öldürülen Leyla'nın davasında savcı müebbet istedi Leyla Aydemir Davasında Neler Yaşandı Minik Leyla'nın Davasında 3 Tanık Daha dinlenecek mi?
Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 7 sanıklı davada cuma günü karar verilmesi bekleniyor. Cumhuriyet Savcısı mahkemeye sunduğu mütalaada tutuklu yargılanan amca Yusuf Aydemir (43) ile akrabaları Mehmet Ali Aydemir (33) ve köylüleri Besim Dursun'un (48) fikir ve eylem birliği içerisinde Leyla'yı öldürdüklerinin anlaşıldığını belirterek ağırlaştırılmış müebbet ile 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.
Kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde 15 Haziran 2018 tarihinde kayboldu. Tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiisinde cansız bedeni bulundu. Su içinde bulunan küçük kızın babası Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir (33), 18 Temmuz günü 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
7 sanığa dava açıldı,3 Tanık Dinlendi
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mehmet Ali Aydemir'in de aralarında olduğu 7 sanık hakkında çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.
Baba ve anne şikayetçi olduğunu dilegetirmeye devam etti
Davanın 20 Eylül 2019 günü görülen ilk duruşmasında baba Nihat Aydemir sanıklardan şikayetçi olmadı. Anne Şükran Aydemir ise şikayetçi oldu. Mahkeme heyeti, Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir'i 'suçu işlediğine yönelik somut deliller bulunduğu ve dinlenilmeyen tanıklar üzerinde baskı kurma ihtimali olduğu' gerekçesiyle tutukladı. 19 Aralık 2019 günü dosya üzerinden yapılan tutukluluk değerlendirmesinde ise Mehmet Ali Aydemir, 'mevcut delil durumu ile tutuklulukta geçen süre ve dosyanın geldiği aşama' dikkate alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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