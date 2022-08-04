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Olacağı buydu Kamu personel seçme sınavı KPSS İPTAL EDİLDİ!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. Ersoy, yapılması planlanan 2 sınavın da ertelendiği dile getirdi.

Olacağı buydu Kamu personel seçme sınavı KPSS İPTAL EDİLDİ!
Açelya
Açelya
04 Ağustos 2022 Perşembe 13:34

Soruların çalındığı iddiasıyla soruşturma başlatılan KPSS ile ilgili son karar çıktı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini hem de 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak oturumların ertelendiğini açıkladı.

KPSS iptal edildi, 2 sınav ertelendi

AA'ya konuşan Ersoy, “Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.” dedi.

“Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir

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